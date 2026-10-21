Επτά νέα εστιατόρια βραβεύονται με ένα Αστέρι MICHELIN, ανεβάζοντας στα 19 τον συνολικό αριθμό της κατηγορίας.

Η MICHELIN παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τον νέο Οδηγό MICHELIN για την Ελλάδα, ο οποίος αναδεικνύει τρεις ξεχωριστούς προορισμούς με ισχυρή, ιδιαίτερη ταυτότητα: την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη.

Τα συμπεράσματα των επιθεωρητών, έπειτα από τα ταξίδια και τις αξιολογήσεις τους σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική προσήλωση της Ελλάδας στη γαστρονομία ως καθοριστικό στοιχείο της τουριστικής της πρότασης. Το αποτέλεσμα είναι μια επιλογή 62 εστιατορίων, που αποτυπώνει τη θεαματική εξέλιξη του γαστρονομικού τοπίου της χώρας.

Η ιστορική Αθήνα, λίκνο του δυτικού πολιτισμού, παραμένει ο κύριος πόλος έλξης της χώρας. Ωστόσο, δεν συγκεντρώνει απλώς τον γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδας· λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη μιας πολύ ευρύτερης και πιο πολυσυλλεκτικής γαστρονομικής σκηνής.

Παράλληλα, δύο ακόμη σημαντικοί γαστρονομικοί πόλοι κερδίζουν έδαφος: η κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, όπου συναντώνται επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση, και η εντυπωσιακή ηφαιστειακή Σαντορίνη, που φέρνει στο τραπέζι τις γεύσεις και τον ιδιαίτερο γαστρονομικό χαρακτήρα των Κυκλάδων.

Ο Gwendal Poullennec, Διεθνής Διευθυντής του Οδηγού MICHELIN, δήλωσε:

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«Η ελληνική γαστρονομία γνωρίζει μια περίοδο εντυπωσιακής διεθνούς προβολής, με κινητήρια δύναμη μια νέα γενιά σεφ που επανερμηνεύει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μέσα από μια σύγχρονη ματιά, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις ρίζες της. Σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η καινοτομία συνυπάρχει με την παράδοση σε μια ζωντανή και δημιουργική γαστρονομική σκηνή, ενώ προορισμοί όπως η Σαντορίνη έχουν αναδείξει τη γαστρονομική αριστεία σε ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα.

Η ελληνική κουζίνα είναι πολύ περισσότερο από μια πολιτιστική έκφραση· ενσαρκώνει μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στην ισορροπία, την απλότητα και τον σεβασμό στα τοπικά προϊόντα. Συνολικά, η Ελλάδα προσφέρει μια αξιοθαύμαστη ισορροπία ανάμεσα στην πρωτοποριακή κουζίνα και τον σεβασμό σε γαστρονομικές παραδόσεις αιώνων, με την εξαιρετική ποιότητα των τοπικών πρώτων υλών να αποτελεί σταθερό θεμέλιο. Με αυτές τις βάσεις, η χώρα έχει καταφέρει να συνδυάσει με επιτυχία τη γεύση, την ταυτότητα και την ευεξία».

Το Lycabettus (Οία, Σαντορίνη) λάμπει με δύο Αστέρια MICHELIN

Η επίδοσή του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς παγκοσμίως είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εστιατορίων που εντάσσονται για πρώτη φορά στον Οδηγό και βραβεύονται απευθείας με δύο Αστέρια MICHELIN.

Στεγασμένο στο Andronis Luxury Suites, το εκλεκτό αυτό εστιατόριο διαθέτει μία από τις πιο εμβληματικές βεράντες της Οίας, με μαγευτική θέα στην καλντέρα της Σαντορίνης. Υπό την καθοδήγηση των σεφ Χρήστου Καραγιάννη και Πέτρου Brandenburg, η γαστρονομική πρόταση συνδυάζει σύγχρονη κομψότητα, τοπικά προϊόντα και τεχνικές με γαλλικές επιρροές.

Η κουζίνα, διαθέσιμη τόσο σε μενού γευσιγνωσίας όσο και à la carte, περιλαμβάνει ξεχωριστές δημιουργίες όπως καλαμάρι με σάλτσα μπαρμπουνιού και αστακό με πουρέ καρότου. Την εμπειρία συμπληρώνουν η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, μια εντυπωσιακή συλλογή κοκτέιλ και μια κάβα με περισσότερες από 1.000 ετικέτες, πολλές από τις οποίες προσφέρονται και σε ποτήρι, καθιερώνοντας το εστιατόριο ως έναν από τους πιο ελκυστικούς γαστρονομικούς προορισμούς του νησιού.

Επτά νέα εστιατόρια με ένα Αστέρι MICHELIN

Η ομάδα επιθεωρητών απένειμε ένα Αστέρι MICHELIN σε επτά ακόμη εστιατόρια —τέσσερα στην Αθήνα και τρία στη Σαντορίνη— ανεβάζοντας σε 19 τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων που φέρουν τη σημαντική διάκριση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον σεφ Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος κερδίζει τη διάκριση ταυτόχρονα για δύο εστιατόρια. Έχοντας ήδη ένα Αστέρι MICHELIN για το Botrini’s στην Αθήνα, διακρίνεται πλέον και για τη δουλειά του στα Botrini’s Santorini και Selene, αμφότερα στη Σαντορίνη.