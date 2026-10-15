Υπάρχουν Ferrari που γράφουν ιστορία για τις επιδόσεις τους και άλλες που μένουν αξέχαστες για τον σχεδιασμό τους.

Μια Ferrari V12 του 1974 μετατράπηκε σε μοναδικό shooting brake για έναν πλούσιο πελάτη από τη Μέση Ανατολή, αποκτώντας τηλεόραση, ειδικό ηχοσύστημα και εντυπωσιακές ανέσεις.

Υπάρχουν Ferrari που γράφουν ιστορία για τις επιδόσεις τους και άλλες που μένουν αξέχαστες για τον σχεδιασμό τους. Υπάρχει όμως και μία που κατάφερε να τα συνδυάσει όλα με κάτι εντελώς διαφορετικό: να γίνει station wagon και μάλιστα να αποκτήσει τηλεόραση σε μια εποχή που τα αυτοκίνητα απείχαν δεκαετίες από τα σημερινά συστήματα infotainment.

Ο λόγος για την ιδιαίτερη Ferrari 365 GT4 2+2 «Croisette», μια μοναδική κατασκευή που δημιουργήθηκε πριν από περίπου μισό αιώνα κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε τη ζωή του ως ένα κομψό ιταλικό coupe, όμως η πορεία του άλλαξε όταν ένας πελάτης από τη Μέση Ανατολή ζήτησε κάτι που δεν υπήρχε στους καταλόγους της Ferrari.

Μία Ferrari… οικογενειακών προδιαγραφών

Το αυτοκίνητο με αριθμό πλαισίου 18255 ολοκληρώθηκε από τη Ferrari τον Δεκέμβριο του 1974 και παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1975. Αρχικά ήταν μια κανονική 365 GT4 2+2, με χρώμα Blu Ribot και μπεζ δερμάτινο σαλόνι.

Στη συνέχεια, όμως, πέρασε στα χέρια του Ελβετού εμπόρου Willy Henri Felber, ο οποίος ανέλαβε να υλοποιήσει την ιδιαίτερη παραγγελία. Το coupe έπρεπε να αποκτήσει μεγαλύτερη πρακτικότητα, χωρίς όμως να χάσει τον χαρακτήρα μιας Ferrari.

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Η λύση ήταν μάλλον… απρόσμενη. Το πίσω μέρος σχεδιάστηκε από την αρχή και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε shooting brake, μια μορφή αμαξώματος που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός coupe με έναν μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης.

Για τη σχεδίαση επιστρατεύτηκε ο Giovanni Michelotti, ενώ την κατασκευή ανέλαβε η βρετανική Panther Westwinds. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αυτοκίνητο που δεν έμοιαζε με καμία άλλη Ferrari της εποχής.

Η νέα οροφή καλύφθηκε με επένδυση Everflex σε κρεμ απόχρωση, προστέθηκε πίσω αεροτομή και το αμάξωμα απέκτησε μια σειρά από χειροποίητες λεπτομέρειες που έκαναν την Croisette πραγματικά μοναδική.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται η τηλεόραση

Αν η μετατροπή σε shooting brake ήταν αρκετά ασυνήθιστη, το εσωτερικό της Ferrari είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην καμπίνα τοποθετήθηκε τηλεόραση ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, ενώ δύο κεραίες στην οροφή εξυπηρετούσαν το σύστημα λήψης. Για τη δεκαετία του 1970, η συγκεκριμένη επιλογή μόνο συνηθισμένη δεν ήταν.

Σήμερα οι οθόνες αποτελούν σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των αυτοκινήτων. Πριν από 50 χρόνια, όμως, μια τηλεόραση μέσα σε μια Ferrari ήταν κάτι που θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί τεχνολογία του μέλλοντος.

Η Croisette διέθετε επίσης κασετόφωνο Blaupunkt και ειδικό χειριστήριο για το ηχοσύστημα, ενώ η συνολική διαμόρφωση της καμπίνας είχε γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

Το αυτοκίνητο πήρε την ονομασία «Croisette», από τη διάσημη λεωφόρο των Καννών, ένα όνομα που ταίριαζε απόλυτα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κατασκευής.

Από τη Μέση Ανατολή στις ΗΠΑ

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, η Ferrari πέρασε στον γιο του αρχικού πελάτη, ο οποίος σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, η μοναδική Croisette ταξίδεψε στην Καλιφόρνια και παρέμεινε εκεί από το 1975 έως το 1979.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη και πέρασε στην κατοχή του Ελβετού συλλέκτη Henri Taxer. Εκεί ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της, καθώς ο Taxer διατήρησε το αυτοκίνητο στη συλλογή του για 44 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης, ενώ το 1996 έγινε πλήρης ανακατασκευή του κινητήρα. Το 2023 η Ferrari πέρασε στον Roger Imboden, ο οποίος είχε ήδη στην κατοχή του δύο ακόμη ειδικές Ferrari που συνδέονταν με τον Willy Henri Felber.

Η μοναδικότητα της Croisette δεν βασίζεται μόνο στην εμφάνισή της. Η ιστορία της συνοδεύεται από σημαντική τεκμηρίωση, μεταξύ άλλων και από αλληλογραφία με τον Edgardo Michelotti, γιο του Giovanni Michelotti, που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του σχεδιαστή στη δημιουργία του αμαξώματος.

V12, 340 ίπποι και σχεδόν 73.000 χιλιόμετρα

Κάτω από το ασυνήθιστο αμάξωμα παρέμεινε η μηχανική βάση της Ferrari 365 GT4 2+2. Στην καρδιά της βρίσκεται ο V12 Colombo των 4,4 λίτρων, ο οποίος χρησιμοποιεί έξι διπλά καρμπιρατέρ Weber. Η ισχύς φτάνει τους 340 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 422 Nm, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων.

Τα εργοστασιακά στοιχεία της 365 GT4 2+2 αναφέρουν επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h σε περίπου 7,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 245 km/h. Επιδόσεις που ακόμη και σήμερα παραμένουν αξιοσημείωτες, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο σχεδόν μισού αιώνα.

Το οδόμετρο της Croisette δείχνει 72.586 χιλιόμετρα, ενώ το αυτοκίνητο έχει διατηρήσει την πατίνα και αρκετά από τα αυθεντικά στοιχεία του, αντί να υποστεί μια ολοκληρωτική αναπαλαίωση.

Η συγκεκριμένη Ferrari αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής των coachbuilt αυτοκινήτων, όταν ένας πελάτης με τις κατάλληλες οικονομικές δυνατότητες μπορούσε να ζητήσει σχεδόν οτιδήποτε και να δει την ιδέα του να παίρνει σάρκα και οστά.

Και στην περίπτωση της Croisette, το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά ξεχωριστό: μια Ferrari V12 που έγινε shooting brake, απέκτησε τηλεόραση και ειδικό ηχοσύστημα και ταξίδεψε από τη Μέση Ανατολή στην Αμερική και στη συνέχεια στην Ευρώπη.

Ένα αυτοκίνητο που αποδεικνύει ότι η εξατομίκευση στα αυτοκίνητα υψηλού επιπέδου δεν είναι σημερινή υπόθεση. Απλώς, πριν από 50 χρόνια, για να αποκτήσει κάποιος τηλεόραση στη Ferrari του, δεν χρειαζόταν να αγοράσει το τελευταίο infotainment. Χρειαζόταν έναν σχεδιαστή, έναν αμαξοποιό και… αρκετή φαντασία.