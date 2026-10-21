Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύτηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στα 247 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σήμερα διαμορφώνεται στα 240,56 ευρώ.

Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θα αντιμετωπίσουν τον Νοέμβριο οι καταναλωτές, καθώς το κύμα ανατιμήσεων που καταγράφεται από τις αρχές Οκτωβρίου στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας δημιουργεί συνθήκες για τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στα τιμολόγια λιανικής.

Η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύτηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου στα 247 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σήμερα διαμορφώνεται στα 240,56 ευρώ, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η μέση τιμή του Οκτωβρίου ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 172,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 10,64%. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει σημαντικά το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προδιαγράφοντας ανατιμήσεις στα τιμολόγια του επόμενου μήνα.

Μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά

Ενδεικτική της έντονης μεταβλητότητας είναι η διακύμανση των ωριαίων τιμών. Την Τρίτη, η μέγιστη τιμή έφτασε τα 406 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η ελάχιστη περιορίστηκε στα 0,01 ευρώ. Την Τετάρτη, η ανώτατη τιμή διαμορφώθηκε στα 335,30 ευρώ και η κατώτατη στα 121,44 ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών εξακολουθεί να διαδραματίζει το φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει σχεδόν το 40% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής.

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Την Τετάρτη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετείχαν με 40,95% στο ενεργειακό μείγμα, το φυσικό αέριο με 39,31%, ο λιγνίτης με 7,41%, οι εισαγωγές με 8,8% και τα υδροηλεκτρικά με 2,05%.

Πρόσθετη πίεση προκαλεί η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2022.

Πιέσεις στα τιμολόγια του Νοεμβρίου

Μιλώντας στη Βουλή, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος αναγνώρισε τη δύσκολη ενεργειακή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η μέση ελληνική τιμή παραμένει χαμηλότερη από εκείνες της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους περιορίζει δραστικά τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων από τους προμηθευτές.

Με δεδομένο ότι μέρος των προηγούμενων αυξήσεων μεταφέρθηκε ήδη στους λογαριασμούς Οκτωβρίου, οι νέες ανατιμήσεις του Νοεμβρίου αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τελικές χρεώσεις θα εξαρτηθούν από την τιμολογιακή πολιτική κάθε παρόχου, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.