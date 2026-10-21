Παρά τη σταθεροποιητική εικόνα των τιμών, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά.

Σταθεροποιητικά κινούνται την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πετρελαιοφόρων και ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού είναι στα 101,79 δολάρια το βαρέλι, και το Μπρεντ στα 110,48 δολάρια.

Στο επίκεντρο οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών, καθώς οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler, τουλάχιστον 18 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία χαρακτήρισαν «μη συμμορφούμενα», τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες που είχε τοποθετήσει η ναυτική τους μονάδα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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Η προειδοποίηση της Τεχεράνης και η στάση των ΗΠΑ

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα «με ανάλογο, αν όχι ισχυρότερο τρόπο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Παρά τη σταθεροποιητική εικόνα των τιμών, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, κυρίως εξαιτίας των διαταραχών στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση των ΗΠΑ να εξαιρέσουν από τις κυρώσεις τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των ναύλων, οι οποίοι μέχρι πρότινος αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο για την αύξηση της ζήτησης αμερικανικού πετρελαίου.

Ένας ακόμη παράγοντας που στηρίζει την αγορά είναι η προσδοκία ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.