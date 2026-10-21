Kάθε αύξηση 10% στην τιμή του φυσικού αερίου μπορεί να προσθέσει περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη από την εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία μέσα σε μόλις τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 80%. Από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε σήμερα, 20 Οκτωβρίου, να ξεπεράσει τα 90 ευρώ, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης, αλλά και για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς η Ευρώπη μπαίνει στη χειμερινή περίοδο.

Το πόσο ακριβά μπορεί να πληρώσει η ευρωπαϊκή οικονομία αυτή την αύξηση αποτυπώνεται σε μελέτη οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ισπανίας, που δημοσιεύθηκε το 2024. Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε αύξηση 10% στην τιμή του φυσικού αερίου μπορεί να προσθέσει περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Με βάση αυτή τη σχέση, η άνοδος κατά 80% του τελευταίου τριμήνου δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο κίνδυνος για την ακρίβεια.

Μια «υπεραπλουστευμένη» αναλογική εφαρμογή θα έδινε επιβάρυνση 0,8 ποσοστιαίων μονάδων, όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλεψη της ΕΚΤ για τη σημερινή κατάσταση, καθώς η πραγματική επίπτωση εξαρτάται κυρίως από το πόσο θα διατηρηθούν οι υψηλές τιμές.

Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι θα πληρώνουμε ακριβότερα το φυσικό αέριο. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, αυξάνεται το κόστος για τα εργοστάσια που το χρησιμοποιούν στην παραγωγή, αλλά και για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Ένα αρτοποιείο μπορεί να πληρώνει περισσότερο για ρεύμα, μια βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή της και μια επιχείρηση για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της. Μέρος αυτών των αυξήσεων περνά σταδιακά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Η ανησυχία μεγαλώνει επειδή, σύμφωνα με νεότερη ανάλυση της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2026, οι αυξήσεις στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου περνούν πλέον γρηγορότερα στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Σε περισσότερες από τις μισές χώρες της ευρωζώνης, η επίδραση στις τιμές λιανικής του αερίου εμφανίζεται μέσα σε έναν έως τρεις μήνες.

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Για την Ελλάδα, η αύξηση του TTF δημιουργεί ήδη πρόσθετες πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής βασίζεται σε μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.