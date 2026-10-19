Η μεγαλύτερη αλλαγή έρχεται στις 6 Δεκεμβρίου 2026, όταν το NYSE σχεδιάζει να επιτρέψει συναλλαγές στα συγκεκριμένα προϊόντα για 23 ώρες την ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Σχεδόν όλο το 24ωρο θα μπορούν σύντομα να πραγματοποιούν συναλλαγές οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) αποφάσισε να επεκτείνει σημαντικά το ωράριο διαπραγμάτευσης ορισμένων χρηματιστηριακών προϊόντων. Η αλλαγή ξεκινά από σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2026, ενώ από τον Δεκέμβριο οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται έως και 23 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η απόφαση αφορά τα λεγόμενα δικαιώματα προαίρεσης (options), δηλαδή συμβόλαια που δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν ή να πουλήσουν μια μετοχή σε συγκεκριμένη τιμή, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται είτε για να επιδιώξουν κέρδη από τις μεταβολές των τιμών είτε για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους από πιθανές απώλειες. Η επέκταση του ωραρίου δεν αφορά, επομένως, όλες τις συναλλαγές μετοχών, αλλά συγκεκριμένα χρηματιστηριακά παράγωγα.

Σύμφωνα με το CNBC, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που ανήκει στον όμιλο Intercontinental Exchange, καθιερώνει από σήμερα μια επιπλέον πρωινή συνεδρίαση, από τις 7:30 έως τις 9:25 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, καθώς και ένα επιπλέον τέταρτο συναλλαγών μετά το κανονικό κλείσιμο της αγοράς, από τις 4:00 έως τις 4:15 το απόγευμα. Το νέο ωράριο καλύπτει 29 δημοφιλείς μετοχές και επενδυτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων η Nvidia, η Bank of America και χρηματιστηριακά κεφάλαια που ακολουθούν μεγάλους αμερικανικούς δείκτες, όπως ο S&P 500. Η μεγαλύτερη αλλαγή έρχεται στις 6 Δεκεμβρίου 2026, όταν το NYSE σχεδιάζει να επιτρέψει συναλλαγές στα συγκεκριμένα προϊόντα για 23 ώρες την ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν το άνοιγμα της Wall Street για να κινηθούν, εφόσον θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Θα μπορούν να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα σε σημαντικές ειδήσεις, όπως μια ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, μια απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας ή μια ξαφνική διεθνή εξέλιξη.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δεν είναι το μόνο που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το ανταγωνιστικό CBOE έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επεκτείνει το ωράριο συναλλαγών για δικαιώματα προαίρεσης σε 25 μετοχές και πέντε επενδυτικά κεφάλαια. Οι δύο χρηματιστηριακοί όμιλοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για συναλλαγές πέρα από το συνηθισμένο ωράριο. Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από την αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου οι αγοραπωλησίες γίνονται ήδη 24 ώρες την ημέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Οι επενδυτές έχουν συνηθίσει να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και πλέον ζητούν ανάλογες δυνατότητες και στις παραδοσιακές αγορές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον είναι πραγματικό. Σύμφωνα με το CBOE, οι συναλλαγές εκτός κανονικού ωραρίου έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά μέσο όρο τα 199.000 συμβόλαια ημερησίως. Πάντως, η πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου ωραρίου στο NYSE ξεκίνησε με περιορισμένη δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα συμβόλαια της Tesla, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη. Διακινήθηκαν λίγο περισσότερα από 3.000 συμβόλαια, συνολικής αξίας κάτω των 100.000 δολαρίων.