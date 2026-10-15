Μικρές και έξυπνες διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν στην ευεξία του σώματος.

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους ανθρώπους.

Από το πρωινό στο μεσημεριανό, στα γρήγορα σνακ και στο φαγητό πριν και μετά από την προπόνηση, κάθε επιλογή έχει τον δικό της ρόλο στο καθημερινό πρόγραμμα.

Η κατανάλωση φρούτων και ξηρών καρπών, το νερό και η συχνή ενυδάτωση, το ψωμί και η επιλογή του κατάλληλου τυριού, έχουν μία ξεχωριστή θέση στο διατροφικό μας πλάνο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι ένα: Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο σωστές επιλογές στην καθημερινότητά μας, χωρίς να μειώσουμε τη γεύση και την απόλαυση του φαγητού;

Πέντε απλές συμβουλές και πρακτικές διατροφής μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον οργανισμό σας, να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς και να διατηρήσουν στα ύψη την ενέργειά σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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4 + 1 συμβουλές διατροφής για καλύτερη υγεία

Σύμφωνα με το verywellhealth.com, κάθε διατροφική επιλογή έχει τον δικό της ρόλο στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Ενυδατωθείτε, καταναλώστε δαμάσκηνα και καρύδια και επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο τυριού και cottage cheese για να βελτιώσετε την υγεία και την ενέργειά σας.

• Δαμάσκηνα – Ο «σύμμαχος» της καρδιάς

Τα δαμάσκηνα αποτελούν εξαιρετική πηγή διαλυτών φυτικών ινών και συμβάλλουν σημαντικά στη ρύθμιση της χοληστερόλης.

Περιέχουν κάλιο, που βοηθά στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και αντιοξειδωτικές ουσίες που προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες.

Η Carlyne Remedios, διαιτολόγος-διατροφολόγος στο JM Nutrition, εξηγεί ότι οι διαλυτές φυτικές ίνες που περιέχουν μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από τον οργανισμό, την ίδια ώρα που η κατανάλωση των δαμάσκηνων έχει συνδεθεί με την μείωση της «κακής» χοληστερόλης.

• Επιλέξτε ψωμί ολικής άλεσης ή προζυμένιο για καλύτερα επίπεδα σακχάρου

Το ψωμί είναι ένα από τα συστατικά που σπάνια λείπει από την καθημερινή διατροφή, η επιλογή, ωστόσο, του κατάλληλου τύπου ψωμιού έχει καθοριστικό ρόλο για τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Το ψωμί ολικής άλεσης περιέχει συνήθως περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση της γλυκόζης.

Το προζυμένιο, πιθανά να προσφέρει περισσότερα οφέλη λόγω της διαδικασίας ζύμωσης που προηγείται, η οποία επιβραδύνει την πέψη του άμυλου και βοηθάει στην σταδιακή αύξηση του σακχάρου, χωρίς τις απότομες μεταβολές.

Η ποσότητα του ψωμιού που καταναλώνετε ημερησίως έχει καθοριστικό ρόλο στη διατροφή σας. Παράλληλα, είναι καλό να το συνδυάζεται με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά (όπως αυγό και αβοκάντο).

• Ενυδατωθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο

Ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας ισορροπημένης διατροφής είναι η σωστή και τακτική ενυδάτωση του οργανισμού.

Η κατανάλωση νερού είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ενισχύσετε τον οργανισμός σας. Η θερμοκρασία του δεν συνδέεται με περισσότερα ή λιγότερα οφέλη για το σώμα σας.

• Ελέγξτε τα συστατικά του cottage cheese που επιλέγετε

Ένα από τα πιο θρεπτικά τυριά του εμπορίου είναι και το cottage cheese, που προσφέρει αρκετά σημαντικά συστατικά πρωτεΐνης, φωσφόρου και βιταμίνης Β12.

Η σωστή επιλογή όμως είναι καθοριστική.

Πριν από την αγορά του τυριού, καλό θα ήταν να ελέγξετε τα συστατικά που περιέχει, καθώς αρκετές τυποποιημένες συσκευασίες είναι πλούσιες σε νάτριο (αλάτι).

Η υπερβολική πρόληψη νατρίου σε καθημερινή βάση μπορεί να δυσκολέψει τη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών στα νεφρά και να οδηγήσει σε επιπλοκές στην υγεία, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση.

Γι’ αυτόν τον λόγο είναι καλό να ελέγχετε την ετικέτα και να συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε νάτριο ανά 100 γραμμάρια.

• Καρύδια πριν και μετά την προπόνηση

Τα καρύδια αποτελούν ένα θρεπτικό σνακ που μπορείτε να εντάξετε στην διατροφή σας πριν και μετά την προπόνηση, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και καλά λιπαρά.

Τα συστατικά τους, συμβάλλουν στη μυϊκή αποκατάσταση μετά την άσκηση και μπορούν να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια στον οργανισμό.