Οι τροφές που χωνεύονται εύκολα μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, προσφέροντας παράλληλα στον οργανισμό πολύτιμη πρωτεΐνη. Αυγά, κοτόπουλο, σολομός και ελληνικό γιαούρτι είναι μερικές από τις επιλογές που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή, υποστηρίζοντας την υγεία του πεπτικού συστήματος και του εντερικού μικροβιώματος.

Οι πρωτεΐνες που χωνεύονται εύκολα, όπως τα αυγά, το κοτόπουλο και το ελληνικό γιαούρτι, μπορούν να συμβάλουν στην καλή υγεία του εντέρου. Οι συγκεκριμένες τροφές είναι πιο ήπιες για το στομάχι και υποστηρίζουν το μικροβίωμα του εντέρου.

1. Αυγά

Πρωτεΐνη: 6,25 γραμμάρια ανά μεγάλο αυγό

Τα αυγά αποτελούν μια πρακτική και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά πηγή πρωτεΐνης, ενώ ξεχωρίζουν ως μία από τις τροφές που χωνεύονται πιο εύκολα. Οι πρωτεΐνες που περιέχουν έχουν δομή που επιτρέπει στον οργανισμό να τις διασπά αποτελεσματικά.

Γενικά, τα αυγά δεν προκαλούν πεπτικά προβλήματα, εκτός εάν κάποιος έχει αλλεργία ή δυσανεξία.

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Ορισμένες πρώιμες έρευνες υποδεικνύουν, επίσης, ότι τα αυγά ενδέχεται να συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου, επηρεάζοντας ενδεχομένως το μικροβίωμα και υποστηρίζοντας ακόμη και τον εντερικό φραγμό.

2. Στήθος κοτόπουλου

Πρωτεΐνη: 19 γραμμάρια ανά 113 γραμμάρια

Το στήθος κοτόπουλου αποτελεί μια πηγή πρωτεΐνης που χωνεύεται εύκολα, καθώς περιέχει χαμηλά ποσοστά λίπους και συνδετικού ιστού. Αυτό διευκολύνει τα πεπτικά ένζυμα του στομάχου να διασπάσουν τις πρωτεΐνες του.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφεύγεται το υπερβολικό ψήσιμο, καθώς μπορεί να κάνει το κοτόπουλο πιο σκληρό και δυσκολότερο στην πέψη.

3. Στήθος γαλοπούλας

Πρωτεΐνη: 28 γραμμάρια ανά 113 γραμμάρια

Η γαλοπούλα παρουσιάζει αρκετά από τα ίδια πλεονεκτήματα με το κοτόπουλο όσον αφορά την πέψη. Είναι άπαχη και περιέχει μικρή ποσότητα συνδετικού ιστού, γεγονός που την καθιστά εύπεπτη. Παράλληλα, προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, την οποία ο οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά.

Κατά την πέψη, οι πρωτεΐνες της γαλοπούλας διασπώνται σε μικρά πεπτίδια, τα οποία ενδέχεται να έχουν αντιοξειδωτική δράση. Τα πεπτίδια αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία του εντερικού φραγμού και στη μείωση του οξειδωτικού στρες, αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτές οι επιδράσεις.

Η γαλοπούλα είναι, επίσης, πλούσια σε απαραίτητα αμινοξέα και άλλα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η χολίνη.

4. Τόφου

Πρωτεΐνη: 8 γραμμάρια ανά 85 γραμμάρια

Το τόφου χωνεύεται ευκολότερα από τους ολόκληρους κόκκους σόγιας, καθώς υφίσταται επεξεργασία κατά την παραγωγή του. Το μούλιασμα, η άλεση και η συμπίεση απομακρύνουν μεγάλο μέρος των δύσπεπτων φυτικών ινών και των σύνθετων υδατανθράκων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πρωτεΐνες του γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμες για απορρόφηση από τον οργανισμό.

Το τόφου μπορεί, επίσης, να ωφελήσει την υγεία του εντέρου χάρη στα φυσικά σάκχαρα φυτικής προέλευσης που περιέχει, τους ολιγοσακχαρίτες. Οι ενώσεις αυτές λειτουργούν ως πρεβιοτικά, τροφοδοτώντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου.

Τα βακτήρια παράγουν στη συνέχεια λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν στην υποστήριξη του εντερικού φραγμού και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

5. Κρεμώδη βούτυρα ξηρών καρπών

Πρωτεΐνη: 6 γραμμάρια ανά 2 κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο

Τα βούτυρα ξηρών καρπών χωνεύονται ευκολότερα από τους ολόκληρους ξηρούς καρπούς, καθώς η διαδικασία του καβουρδίσματος και της άλεσης διασπά τα ανθεκτικά κυτταρικά τοιχώματα. Έτσι, τα πεπτικά ένζυμα αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση στις πρωτεΐνες και τα λιπαρά τους.

Το φυστικοβούτυρο περιέχει φυτικές ίνες και φυτικές ενώσεις που υποστηρίζουν τα βακτήρια του εντέρου. Τα βακτήρια αυτά παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας του μικροβιώματος.

6. Σολομός

Πρωτεΐνη: 27 γραμμάρια ανά 142 γραμμάρια

Ο σολομός αποτελεί μια σχετικά ελαφριά και εύπεπτη πηγή πρωτεΐνης, καθώς περιέχει πρωτεΐνες με μαλακή δομή, μικρή ποσότητα συνδετικού ιστού και υγιεινά λιπαρά που απορροφώνται εύκολα από τον οργανισμό.

Σε σύγκριση με το κόκκινο κρέας, ενδέχεται να προκαλεί λιγότερο συχνά αίσθημα βάρους ή δυσφορία μετά το γεύμα.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχει, και συγκεκριμένα τα EPA και DHA, ενδέχεται επίσης να υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου, συμβάλλοντας στη μείωση της φλεγμονής και στην ενίσχυση του εντερικού φραγμού.

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν, ακόμη, ότι η κατανάλωση σολομού μπορεί να επηρεάζει θετικά τη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου.

7. Ελληνικό γιαούρτι

Πρωτεΐνη: 17,5 γραμμάρια ανά 170 γραμμάρια

Το απλό ελληνικό γιαούρτι μπορεί να είναι πιο εύπεπτο από άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς η διαδικασία της ζύμωσης μειώνει σημαντικά την ποσότητα λακτόζης.

Οι ζωντανές καλλιέργειες που περιέχει, όπως οι Lactobacillus και Streptococcus, παράγουν λακτάση, ένα ένζυμο που βοηθά στη διάσπαση της λακτόζης που απομένει κατά την πέψη.

Επιπλέον, το ελληνικό γιαούρτι περιέχει λιγότερη λακτόζη από άλλα είδη γιαουρτιού, καθώς κατά τη διαδικασία στράγγισης απομακρύνεται μεγαλύτερη ποσότητα ορού γάλακτος, μαζί με μέρος της λακτόζης. Η ίδια διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα το ελληνικό γιαούρτι να περιέχει περισσότερη από τη διπλάσια πρωτεΐνη σε σύγκριση με το συμβατικό γιαούρτι χωρίς λιπαρά.

Όσον αφορά την υγεία του εντέρου, το ελληνικό γιαούρτι ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση των ωφέλιμων βακτηρίων, στην ενίσχυση της μικροβιακής ποικιλομορφίας και στην αύξηση των επιπέδων λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες υποστηρίζουν ένα υγιές περιβάλλον στο έντερο.

Ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν, επίσης, ότι εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα, όπως φούσκωμα ή δυσκοιλιότητα, όταν καταναλώνουν ελληνικό γιαούρτι σε σύγκριση με άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, η ατομική ανοχή διαφέρει και τα αποτελέσματα δεν είναι ίδια για όλους.

πηγή: verywellhealth