Όταν τα ρούχα τρίβονται μεταξύ τους κατά την πλύση ή το στέγνωμα, ανταλλάσσουν μικρά ηλεκτρικά φορτία. Έτσι δημιουργείται ο στατικός ηλεκτρισμός, που κάνει τα υφάσματα να κολλάνε μεταξύ τους και να συγκρατούν ευκολότερα τρίχες και χνούδια.

Ένα απλό κόλπο με αλουμινόχαρτο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι βοηθά τα ρούχα να μην κολλάνε μεταξύ τους και μειώνει τον στατικό ηλεκτρισμό. Αρκεί να κάνετε ένα φύλλο αλουμινόχαρτου μια σφιχτή μπάλα και να την τοποθετήσετε στον κάδο με τα ρούχα. Είναι, όμως, τόσο αποτελεσματικό όσο φαίνεται στα βίντεο;

Όταν τα ρούχα τρίβονται μεταξύ τους κατά την πλύση ή το στέγνωμα, ανταλλάσσουν μικρά ηλεκτρικά φορτία. Έτσι δημιουργείται ο στατικός ηλεκτρισμός, που κάνει τα υφάσματα να κολλάνε μεταξύ τους και να συγκρατούν ευκολότερα τρίχες και χνούδια. Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε συνθήκες ξηρασίας και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και, θεωρητικά, μπορεί να συμβάλει στην εκτόνωση μέρους του ηλεκτρικού φορτίου. Αυτή είναι η βασική εξήγηση πίσω από τη δημοφιλή πρακτική.

Πλυντήριο ή στεγνωτήριο;

Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη λεπτομέρεια. Ο στατικός ηλεκτρισμός αναπτύσσεται κυρίως κατά το στέγνωμα, όταν τα υφάσματα είναι στεγνά και τρίβονται μεταξύ τους. Αντίθετα, κατά την πλύση, το νερό βοηθά στην απομάκρυνση των ηλεκτρικών φορτίων.

Επομένως, η προσθήκη μιας μπάλας αλουμινόχαρτου στον κάδο του πλυντηρίου δεν έχει αποδεδειγμένο όφελος ως προς τη μείωση του στατικού ηλεκτρισμού. Επιπλέον, μικρά κομμάτια που ενδέχεται να αποκολληθούν μπορεί να καταλήξουν στο φίλτρο ή στην αποχέτευση της συσκευής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο στεγνωτήριο, η συγκεκριμένη μέθοδος ενδέχεται να προσφέρει κάποιο όφελος, αν και τα επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά της παραμένουν περιορισμένα.

Πώς να φτιάξετε σωστά τη μπάλα

Αν θέλετε να δοκιμάσετε το κόλπο, χρησιμοποιήστε ένα φύλλο αλουμινόχαρτου μήκους περίπου 25-30 εκατοστών και φτιάξτε μια σφιχτή μπάλα διαμέτρου 6–7 εκατοστών. Πιέστε την καλά, ώστε η επιφάνειά της να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία, χωρίς αιχμηρές άκρες που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα υφάσματα ή τη συσκευή.

Για μεγαλύτερο φορτίο συνθετικών ρούχων, ορισμένοι προτείνουν τη χρήση δύο μπαλών στο στεγνωτήριο. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση τους σε ευαίσθητα υφάσματα, δαντέλες ή ρούχα με διακοσμητικά στοιχεία.

Αξίζει τελικά να το δοκιμάσετε;

Η μπάλα από αλουμινόχαρτο δεν αποτελεί θαυματουργή λύση ούτε υποκαθιστά απαραίτητα τα προϊόντα που περιορίζουν τον στατικό ηλεκτρισμό. Πρόκειται για ένα απλό οικιακό τέχνασμα, του οποίου η αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

Συμπερασματικά, για να περιορίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό και να μην κολλάνε τα ρούχα μεταξύ τους, το σημαντικό είναι να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα κατά το στέγνωμα και όχι κατά την πλύση.

Με πληροφορίες από thecoolist.com