Τα μαξιλάρια συνιστάται να πλένονται κάθε τρεις έως έξι μήνες, δηλαδή περίπου δύο έως τέσσερις φορές τον χρόνο.

Πιθανότατα πλένετε τακτικά τα σεντόνια, τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες σας. Αν, όμως, έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που πλύνατε τα ίδια τα μαξιλάρια, ίσως ήρθε η στιγμή να τα φρεσκάρετε. Με την πάροδο του χρόνου, στα μαξιλάρια συσσωρεύονται ακάρεα σκόνης, λιπαρότητα από το δέρμα, νεκρά κύτταρα και άλλοι ρύποι που έρχονται σε επαφή με το πρόσωπό μας κάθε βράδυ.

Οι ειδικοί στον καθαρισμό δίνουν χρήσιμες συμβουλές για τον σωστό τρόπο πλυσίματος των μαξιλαριών, τη συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζονται, αλλά και τα σημάδια που δείχνουν ότι έχει έρθει η ώρα να τα αντικαταστήσετε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε την ετικέτα φροντίδας του μαξιλαριού, ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές. Τα καλά νέα είναι ότι πολλά μαξιλάρια μπορούν να πλυθούν κανονικά στο πλυντήριο. Για όσα δεν επιτρέπεται να μπουν στο πλυντήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, πρόγραμμα στεγνωτηρίου χωρίς θερμότητα ή με χαμηλή θερμοκρασία και ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για το πλύσιμο μαξιλαριών με γέμιση πούπουλου, συνθετικών ινών ή αφρού, καθώς και συμβουλές για τη σωστή συντήρησή τους.

Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τα μαξιλάρια;

Τα μαξιλάρια συνιστάται να πλένονται κάθε τρεις έως έξι μήνες, δηλαδή περίπου δύο έως τέσσερις φορές τον χρόνο. Ωστόσο, η κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού εξαρτάται από το υλικό κατασκευής τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είναι σημαντικό να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε προστατευτικά καλύμματα κάτω από τις μαξιλαροθήκες.

Οι μαξιλαροθήκες καλό είναι να πλένονται κάθε μία έως δύο εβδομάδες, ενώ τα προστατευτικά καλύμματα περίπου κάθε δύο μήνες.

Πώς να πλύνετε μαξιλάρια με πούπουλα ή συνθετικές ίνες στο πλυντήριο

Τα περισσότερα μαξιλάρια με γέμιση πούπουλου ή συνθετικών ινών μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία καθαρισμού.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτιμήστε να πλένετε δύο μαξιλάρια ταυτόχρονα, ώστε να διατηρείται η ισορροπία του κάδου κατά τη διάρκεια της πλύσης. Ιδανική επιλογή είναι ένα πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης ή ένα πλυντήριο άνω φόρτωσης χωρίς κεντρικό αναδευτήρα, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει φθορές στο ύφασμα ή στη γέμιση.

Αν διαθέτετε μόνο πλυντήριο άνω φόρτωσης με αναδευτήρα, τοποθετήστε τα μαξιλάρια κάθετα στον κάδο, ώστε να περιορίσετε τον κίνδυνο να καταστραφούν.

Αφού ελέγξετε την ετικέτα φροντίδας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε ένα ήπιο πρόγραμμα πλύσης με χλιαρό νερό και προσθέστε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος με κρύο νερό.

Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση.

Στεγνώστε τα μαξιλάρια στο στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία, γυρίζοντάς τα και αφρατεύοντάς τα τακτικά.

Προσθέστε ειδικές μπάλες στεγνωτηρίου, οι οποίες βοηθούν να διατηρηθεί ο όγκος των μαξιλαριών.

Διακόψτε το πρόγραμμα μερικές φορές, για να αφρατέψετε τα μαξιλάρια με τα χέρια σας και να διαλύσετε τυχόν σβόλους στη γέμιση.

Πώς να καθαρίσετε μαξιλάρια από συμπαγή αφρό

Τα μαξιλάρια από αφρό, όπως εκείνα από λάτεξ ή αφρό μνήμης (memory foam), παρουσιάζουν αντοχή στα ακάρεα της σκόνης, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται τακτικό καθαρισμό.

Σε αντίθεση με τα μαξιλάρια από πούπουλα ή συνθετικές ίνες, τα συμπαγή μαξιλάρια αφρού δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο πλυντήριο. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν ορισμένα μαξιλάρια με τεμαχισμένο αφρό, εφόσον η ετικέτα τους επιτρέπει το πλύσιμο στο πλυντήριο.

Η Κάρολιν Φορτέ, πρώην διευθύντρια του εργαστηρίου οικιακής φροντίδας και καθαρισμού του Good Housekeeping Institute, προτείνει την ακόλουθη μέθοδο για τα μαξιλάρια που δεν πλένονται στο πλυντήριο:

1. Αφαιρέστε τις μαξιλαροθήκες και τα καλύμματα.

Πλύνετέ τα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ετικέτα, μπορείτε συνήθως να τα βάλετε στο πλυντήριο σε κανονικό πρόγραμμα, με χλιαρό ή ζεστό νερό και απορρυπαντικό, εφόσον το επιτρέπει το ύφασμα.

2. Απομακρύνετε τη σκόνη και τους ρύπους.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα και στις δύο πλευρές του μαξιλαριού. Εναλλακτικά, μπορείτε να το βάλετε στο στεγνωτήριο για περίπου 20 λεπτά, επιλέγοντας πρόγραμμα χωρίς θερμότητα ή μόνο με κυκλοφορία αέρα.

3. Καθαρίστε τοπικά τους λεκέδες.

Βρέξτε ένα πανί με ήπιο διάλυμα σαπουνιού και καθαρίστε απαλά τα σημεία που έχουν λερωθεί. Στη συνέχεια, περάστε την περιοχή με ένα ελαφρώς νωπό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα σαπουνιού.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο αφρός σκίζεται εύκολα όταν είναι βρεγμένος. Για τον λόγο αυτό, αποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού και μην τρίβετε έντονα την επιφάνειά του.

4. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Πριν τοποθετήσετε ξανά το μαξιλάρι στο κρεβάτι ή στον καναπέ, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει πλήρως στον αέρα. Η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τα μαξιλάρια σας;

Ακόμη και αν καθαρίζετε και φροντίζετε τα μαξιλάρια σας τακτικά, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε.

Ένας απλός τρόπος για να ελέγξετε αν έχει έρθει αυτή η στιγμή είναι να διπλώσετε το μαξιλάρι στη μέση και να παρατηρήσετε αν επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα. Αν παραμένει διπλωμένο ή δεν ανακτά τον όγκο του, πιθανότατα έχει χάσει την ελαστικότητά του και χρειάζεται αντικατάσταση.

Επιπλέον, αν το μαξιλάρι εξακολουθεί να αναδίδει δυσάρεστη οσμή ακόμη και μετά από έναν καλό καθαρισμό, είναι προτιμότερο να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αγοράσετε καινούργιο.

Η τακτική φροντίδα, ο σωστός τρόπος πλυσίματος και η έγκαιρη αντικατάσταση συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας του κρεβατιού και στη δημιουργία ενός πιο φρέσκου και ευχάριστου περιβάλλοντος ύπνου.