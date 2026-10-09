Σύμφωνα με τη νέα διακοσμητική προσέγγιση, η δημιουργία μιας καλαίσθητης ατμόσφαιρας δεν απαιτεί πλέον πολλά αξεσουάρ, αλλά προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του χώρου.

Μια νέα τάση στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, που έρχεται από τη Γαλλία, αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη διαμόρφωση του σαλονιού, δίνοντας έμφαση στην απλότητα και την κομψότητα.

Τα πολλά διακοσμητικά μαξιλάρια, που για χρόνια αποτελούσαν βασικό στοιχείο ενός ζεστού και φιλόξενου χώρου, υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε ένα εντυπωσιακό, μεγαλύτερο κομμάτι που ξεχωρίζει πάνω στον καναπέ.

Γιατί τα πολλά διακοσμητικά μαξιλάρια χάνουν τη θέση τους

Για πολλά χρόνια, η προσθήκη πολλών μαξιλαριών στον καναπέ θεωρούνταν ένας εύκολος τρόπος για να γίνει το σαλόνι πιο φιλόξενο και να αποκτήσει χρώμα και υφή. Η σύγχρονη διακόσμηση, ωστόσο, στρέφεται προς μια διαφορετική κατεύθυνση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η υπερβολή μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Ouest-France», σύμφωνα με διακοσμητή εσωτερικών χώρων από το Παρίσι, η συσσώρευση διακοσμητικών μαξιλαριών μπορεί να κάνει έναν χώρο να φαίνεται μικρότερος και οπτικά φορτωμένος, περιορίζοντας παράλληλα την αρμονία της διακόσμησης.

Η νέα αισθητική αντλεί έμπνευση από πολυτελή ξενοδοχεία και σύγχρονα παριζιάνικα διαμερίσματα, όπου κυριαρχούν οι καθαρές γραμμές και οι επιλεκτικές διακοσμητικές παρεμβάσεις. Η φιλοσοφία είναι απλή: λιγότερα αντικείμενα μπορούν να αναδείξουν καλύτερα τον καναπέ, τα υλικά και τα υπόλοιπα στοιχεία του σαλονιού.

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Το ένα μεγάλο μαξιλάρι που αλλάζει την εικόνα του καναπέ

Η νέα τάση δεν σημαίνει ότι τα διακοσμητικά μαξιλάρια εξαφανίζονται εντελώς από το σαλόνι. Αντίθετα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται, με ένα μεγάλο και ιδιαίτερο μαξιλάρι να αναλαμβάνει τον ρόλο του πρωταγωνιστή.

Αντί για πολλά μικρά μαξιλάρια σε ουδέτερες αποχρώσεις, οι διακοσμητές προτείνουν ένα κομμάτι με έντονη υφή, ιδιαίτερο σχέδιο ή ξεχωριστό χρώμα, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο.

Στις επιλογές που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το χοντρό κοτλέ, το ζακάρ με ιδιαίτερη υφαντική όψη, το μαλλί μπουκλέ και τα χειροποίητα υφάσματα. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν βάθος και χαρακτήρα, χωρίς να δημιουργούν την αίσθηση της υπερβολής.

Τα χρώματα και τα μεγέθη που κυριαρχούν

Σημαντικό ρόλο στη νέα τάση παίζει και η επιλογή του χρώματος. Οι βαθιές και γήινες αποχρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Το μπορντό, το πράσινο του βρύου, το μπλε-γκρι, το τερακότα και το χρυσό συγκαταλέγονται στις αποχρώσεις που προτείνονται για μεγάλα διακοσμητικά μαξιλάρια. Η επιλογή μπορεί να γίνει με βάση το χρώμα του καναπέ, είτε με στόχο μια αρμονική σύνθεση είτε με τη δημιουργία μιας έντονης αντίθεσης.

Όσον αφορά το μέγεθος, τα μαξιλάρια διαστάσεων 60 x 60 εκατοστών αποτελούν μια χαρακτηριστική επιλογή της τάσης, καθώς μπορούν να τραβήξουν την προσοχή και να δώσουν στον καναπέ μια πιο σύγχρονη εικόνα.

Πώς να υιοθετήσετε τη νέα τάση χωρίς να αλλάξετε το σαλόνι σας

Η ανανέωση της διακόσμησης δεν απαιτεί απαραίτητα αγορές ή μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο βήμα είναι να απομακρύνετε τα περιττά μαξιλάρια και να παρατηρήσετε πώς δείχνει ο καναπές όταν η επιφάνειά του είναι πιο ελεύθερη.

Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μεγάλο μαξιλάρι που να ταιριάζει με το ύφος του σαλονιού και να ξεχωρίζει είτε μέσα από το χρώμα είτε μέσα από την υφή του. Εάν ο καναπές έχει ουδέτερη απόχρωση, ένα μαξιλάρι σε μπορντό ή τερακότα μπορεί να προσθέσει ένταση. Αντίθετα, σε έναν ήδη έντονο καναπέ, ένα κομμάτι με ενδιαφέρουσα υφή και πιο διακριτικό χρώμα μπορεί να προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η πιο λιτή διακόσμηση αναδεικνύει περισσότερο το ίδιο το έπιπλο, επομένως η φροντίδα του καναπέ αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Η καθαρή εικόνα και η σωστή συντήρηση των υφασμάτων συμβάλλουν στη συνολική αισθητική του χώρου.

Η στροφή προς μια πιο ήρεμη και προσωπική διακόσμηση

Η δημοτικότητα της συγκεκριμένης τάσης συνδέεται με την αναζήτηση πιο ήρεμων και ισορροπημένων εσωτερικών χώρων, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία κυριαρχούσαν οι πλούσιες διακοσμητικές συνθέσεις και η συσσώρευση αντικειμένων.

Η νέα προσέγγιση δεν βασίζεται στην πλήρη απουσία διακοσμητικών στοιχείων, αλλά στην επιλογή λιγότερων αντικειμένων με μεγαλύτερη αισθητική αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη θέση αποκτούν τα χειροποίητα προϊόντα, οι δημιουργίες τοπικών τεχνιτών και τα κομμάτια περιορισμένης παραγωγής.

Το ζητούμενο είναι ένα σαλόνι που αποπνέει ζεστασιά και κομψότητα, χωρίς να δείχνει υπερφορτωμένο. Και, όπως δείχνει η νέα γαλλική τάση, μερικές φορές ένα μόνο, σωστά επιλεγμένο μαξιλάρι μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά από μια ολόκληρη συλλογή διακοσμητικών αξεσουάρ.

Πηγή: terra.com