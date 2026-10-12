Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας.

Ένα νέο βίντεο από την άφιξή του στην Κρήτη αλλά και τις συναντήσεις, που είχε και θα έχει, ανάρτησε στα social media, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Φτάσαμε στην Κρήτη, και ξεκινάμε την περιοδεία μας» λέει στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας και σημειώνει ότι «θα βρεθούμε κοντά στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες».

Όπως εξηγεί ο ίδιος «θα δούμε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, που χρειάζονται τη στήριξη μιας πολιτείας που τους έχει γυρισμένη την πλάτη».

Στο σύντομο βίντεο ο Αλέξης Τρίπρας φαίνεται να οδηγεί στον περιβόητο ΒΟΑΚ όπως λέει αλλά και να πίνει εσπρέσο, όπως είπε αστειευόμενος πριν τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Κρήτη Tv.

{https://www.facebook.com/reel/3266358856897477}

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Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές, θα ενημερωθεί για σημαντικά έργα υποδομών και θα συναντηθεί με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρίσκονται οι επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, τα προβλήματα στις υποδομές, καθώς και τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το πρόγραμμά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ την Τρίτη στην Κρήτη έχει ως εξής:

11:00- Μέλαμπες - Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές

12:30- Σπήλι - Συνάντηση με κατοίκους του χωριού

16.30- Ανω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανιά αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στην συνέχεια συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες στα Ανώγεια.