Παράλληλα, κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ. θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, εργαζομένους και επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την ενημέρωση για ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο Αλέξης Τσίπρας, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές, ενημερώσεις για σημαντικά έργα υποδομών και συναντήσεις με κατοίκους, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Στο επίκεντρο της περιοδείας βρίσκονται οι επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, τα προβλήματα στις υποδομές, καθώς και τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Αναλυτικά:

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΡΗΤΗ, 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δευτέρα 12/10

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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14:00 Ενημέρωση για τα έργα στον ΒΟΑΚ, συνάντηση με εκπρόσωπο συλλόγου “SOSΤροχαία Εγκλήματα” και επαγγελματίες οδηγούς

15:00 Οροπέδιο Λασιθίου / αυτοψία στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.



17:30 Γέργερη Ηρακλείου , συνάντηση με κατοίκους του χωριού

Τρίτη 13/10

11:00_Μελαμπες_Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές

12:30 Σπήλι - Συνάντηση με κατοίκους του χωριού

-16.30 Ανω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανιά αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στην συνέχεια

-Ανώγεια: συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει:

-10πμ Συνάντηση με την διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χανίων

- 11.30πμ συνάντηση τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη

-12:30 πμ συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων.

-18.30 συνάντηση με το συντονιστικό Χανίων και στις

-19.30 συγκέντρωση των μελών της ΕΛ.Α.Σ στο εργατικό κέντρο

Στις παράλληλες δράσεις του κλιμακίου της ΕΛ.Α.Σ την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί:

- 10πμ Συνάντηση του Ν.Τρίαντου (τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών) με τον δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου για τα δικαστήρια

- 10.15πμ Συνάντηση του Μ.Πλειώνη (Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου

-11.30πμ Συνάντηση του Κ.Λαγουβάρδου (τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος) με τον δήμαρχο Μαλεβιζίου για καθυστερήσεις σε αντιπλημμυρικά έργα.