Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, με εξαίρεση τις απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το υπουργείο παρακολουθεί τη διαμορφούμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή και καλεί τους Έλληνες ταξιδιώτες να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους, αποφεύγοντας τα μη αναγκαία ταξίδια μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Αναλυτικά:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, συνεκτιμώντας τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα αυτή, πλην των απολύτως απαραίτητων.

Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

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Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ, μέσω τηλεφώνου : + 966 (0) 50 6090207 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ».