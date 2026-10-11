Μέχρι στιγμής υπάρχουν 12 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες.

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά την πολύνεκρη πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, η οποία, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300. Το περιστατικό πυροδότησε νέα κλιμάκωση στην περιοχή, με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα ασφαλείας, τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να προειδοποιούν για νέες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Guardian, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, την αναστολή λειτουργίας του μεγαλύτερου διεθνούς αεροδρομίου της χώρας, ενώ αποφάσισαν ότι τα σχολεία στο Ριάντ θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση έως το τέλος της εβδομάδας. Η επίθεση του Σαββάτου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών και τις επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, απείλησαν με νέες επιθέσεις σε σαουδαραβικούς στόχους, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους σε αεροδρόμια και επιβάτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις τους. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών του.

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Ακυρώσεις πτήσεων και εγκλωβισμένοι επιβάτες

Η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, με αρκετές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν δρομολόγια από και προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

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Μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν ακυρώσεις ήταν η Kuwait Airways, η Etihad Airways και η Qatar Airways, με ορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων να επεκτείνονται και τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οργανώνει μετακινήσεις με λεωφορεία για πολίτες της χώρας που επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ριάντ, αλλά οι πτήσεις τους ακυρώθηκαν. Για τη συμμετοχή στις μετακινήσεις απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού της ακυρωμένης κράτησης.

Παράλληλα, εργαζόμενοι από το Μπανγκλαντές παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο της Ντάκα, καθώς οι αναταράξεις στις αερομεταφορές δυσχέραναν την επιστροφή τους.

{https://x.com/Defensa_Israel/status/2109203730855829583}

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και σε ξένες διπλωματικές αποστολές. Οι πρεσβείες των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση.

Οι Χούθι προειδοποιούν για νέες επιθέσεις

Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, του κινήματος που ελέγχει σημαντικές περιοχές της Υεμένης και υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, προειδοποίησε ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν πιθανοί στόχοι, καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να αποφύγουν τις πτήσεις προς το βασίλειο. Από την προειδοποίηση εξαιρέθηκαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

Παρότι οι Χούθι δεν ανέλαβαν επισήμως την ευθύνη για το συγκεκριμένο πλήγμα, η επίθεση αποδόθηκε σε αυτούς από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.

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Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επιθέσεων εναντίον του αεροδρομίου και αεροσκάφους της Saudia Airlines. Σε δύο επιθέσεις που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχαν σκοτωθεί τρεις Σαουδάραβες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένας πιλότος.

Η νέα επίθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση, καθώς θέτει στο επίκεντρο πολιτικές υποδομές και κρίσιμους κόμβους μεταφορών.

Η διεθνής κατακραυγή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τις σαουδαραβικές αρχές, μεταξύ των 12 νεκρών βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Σουδάν.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 300, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Ριάντ κινητοποιήθηκαν εκτάκτως για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Η επίθεση προκάλεσε κύμα διεθνών αντιδράσεων. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και κυβερνήσεις αραβικών χωρών καταδίκασαν το χτύπημα.

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των Χούθι οδηγούν την περιοχή σε έναν νέο κύκλο βίας και αποσταθεροποιούν κρίσιμες υποδομές για τις διεθνείς μεταφορές και την ενέργεια.

Αντίστοιχα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απολύτως καταδικαστέα ενέργεια», επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε, παράλληλα, ταξιδιωτική οδηγία με την οποία καλεί τους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Υεμένη. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης προειδοποιήσεις για ταξίδια στις επαρχίες Ασίρ, Νατζράν και Τζιζάν, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Ριάντ και η πόλη Ταΐφ, μαζί με το διεθνές αεροδρόμιό της.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής

Η κρίση έχει προκαλέσει κινητικότητα και στην Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει τις εξελίξεις και ότι θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.

Η πιθανότητα αμερικανικής εμπλοκής προσθέτει μια νέα διάσταση στην κρίση, καθώς ενδεχόμενα πλήγματα κατά των Χούθι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Υεμένη και στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, οι σαουδαραβικές αρχές διαμηνύουν ότι προτίθενται να απαντήσουν στις επιθέσεις, ενώ μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι μετέδωσαν ότι σαουδαραβικά πλήγματα έπληξαν περιοχές της επαρχίας Σαναά, στην Υεμένη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Δεν υπήρξε άμεση επίσημη επιβεβαίωση από το Ριάντ για τις συγκεκριμένες αναφορές ούτε ανακοινώθηκαν πληροφορίες για θύματα.

Ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα και τις διεθνείς μεταφορές

Η κλιμάκωση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την αποκλιμάκωση της ευρύτερης περιφερειακής κρίσης εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Η ένταση στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στο στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ προκαλεί επιπλέον ανησυχία για τις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές ροές, καθώς πρόκειται για θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενέργειας.

Οι εξελίξεις στο Ριάντ εντείνουν τους φόβους για νέες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και για περαιτέρω διαταραχές στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της κρίσης, καθώς η Σαουδική Αραβία εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της, οι Χούθι συνεχίζουν τις απειλές και οι διεθνείς δυνάμεις παρακολουθούν με ανησυχία το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης.