Η νέα κλιμάκωση προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω επέκταση των συγκρούσεων.

Η πιο πολύνεκρη επίθεση στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σημειώθηκε το Σάββατο (10/10), όταν πύραυλος έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 309.

Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες και οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης. Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη μετά την επίθεση.

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στους επιβάτες, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές χάους. Δεκάδες ασθενοφόρα κινητοποιήθηκαν για τη μεταφορά τραυματιών, ενώ νοσοκομεία της πρωτεύουσας τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών υποδομών της χώρας.

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Η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίποινα

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας απέδωσε την ευθύνη στους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «έγκλημα πολέμου».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα απαντήσει αποφασιστικά, ενώ αναφέρθηκαν πρόσθετα περιστατικά στην περιοχή της Νταμάμ και αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου στην επαρχία αλ Χαρτζ.

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην Υεμένη, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις, με σαουδαραβική υποστήριξη, επιχειρούν να ανακτήσουν εδάφη από τους Χούθι.

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Τραμπ: «Πιθανή» η συμμετοχή των ΗΠΑ σε πλήγματα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την επίθεση και ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε τις επιθέσεις, εκφράζοντας τη στήριξη της Ουάσιγκτον στη Σαουδική Αραβία.

Ανησυχία για το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Η κλιμάκωση συνδέεται και με τις συγκρούσεις γύρω από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του διεθνούς εμπορίου.

Οι Χούθι έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης επιχειρούν να ανακτήσουν τον έλεγχο στρατηγικών σημείων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την επίθεση, υπενθυμίζοντας ότι η στοχοποίηση αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.