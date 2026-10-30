Διαδοχικά συστήματα διατηρούν τον καιρό σε φθινοπωρινό και άστατο μοτίβο.

Άστατος θα είναι για ακόμη ένα 24ωρο ο καιρός σήμερα Παρασκευή, ενώ ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας νέα επιδείνωση και βροχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, σήμερα αναμένουμε νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας και στο Ιόνιο. Σποραδικές βροχές αναμένονται και στην Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα στο Αιγαίο θα είναι λιγότερα.

Δεν προβλέπονται πάντως έντονες βροχές ή καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και το Σάββατο, με πιθανότητα για περισσότερες βροχές, ενώ τότε θα ξεκινήσει να οργανώνεται και το βαρομετρικό χαμηλό στη νότια Ιταλία.