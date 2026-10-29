Ο καιρός θα βελτιωθεί τις μεσημεριανές ώρες ενώ έχουν πέσει και οι άνεμοι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Τάσο Αρνιακό. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο σήμερα φθάνοντας έως και τους 22 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε βροχές το πρωί αλλά μετά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θα βγει ο ήλιος και κατά τις 10-11 ώρα θα αρχίσει από τα δυτικά να βελτιώνεται ο καιρός. Περιμένουμε ένα βοριαδάκι 4- 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δεν περιμένουμε βροχές και η θερμοκρασία από 9 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου.
Αύριο βελτιώνεται ο καιρός, το Σάββατο θα είναι καλός και την Κυριακή περιμένουμε βροχές.
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