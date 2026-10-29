Η απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Eurolife Life αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife Life από εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings Limited ανακοίνωσε η Eurobank, αποκτώντας πλέον το σύνολο των μετοχών της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της τράπεζας στις 13 Οκτωβρίου 2025 και στις 7 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τη Eurobank, η απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Eurolife Life, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο. Η εξαγορά αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της, αξιοποιώντας τη θέση της Eurolife Life στην αγορά και το δίκτυο διανομής της.

Παράλληλα, η τράπεζα γνωστοποίησε ότι η πώληση ποσοστού 45% της ERB Asfalistiki Limited, θυγατρικής της στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Κύπρο, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Fairfax αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.