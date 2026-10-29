Εκτός του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή έμεινε η διάταξη για την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στις αντικαταβολές μέσω courier. Έτσι, οι καταναλωτές εξακολουθούν να μπορούν να πληρώνουν με μετρητά κατά την παραλαβή των παραγγελιών τους.

Εκτός του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, έμεινε τελικά η διάταξη που προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στις παραδόσεις προϊόντων μέσω courier.

Η ρύθμιση αποσκοπούσε στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, καταργώντας τη δυνατότητα εξόφλησης με μετρητά στις αντικαταβολές και καθιστώντας υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού.

Ωστόσο, τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που αναδείχθηκαν, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις από την αγορά, οδήγησαν τελικά στην εγκατάλειψη του σχεδίου. Έτσι, η πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση παραγγελιών εξακολουθεί να επιτρέπεται.

Τι προέβλεπε η ρύθμιση για τις αντικαταβολές

Η διάταξη όριζε ότι κάθε αγορά που παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και εξοφλείται κατά την παραλαβή θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς να προβλέπεται εξαίρεση ανάλογα με την αξία της συναλλαγής.

Η εφαρμογή της, ωστόσο, θα δημιουργούσε διαφορετικούς κανόνες για τις πληρωμές, ανάλογα με τον τρόπο αγοράς και παράδοσης των προϊόντων. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μετρητά για αγορές από φυσικά καταστήματα, εντός των προβλεπόμενων ορίων, αλλά δεν θα είχαν την ίδια δυνατότητα για παραγγελίες που παραδίδονται μέσω courier με αντικαταβολή.

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Με το ισχύον πλαίσιο, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν με μετρητά αγορές αξίας έως 500 ευρώ από φυσικά καταστήματα, ενώ η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τις παραδόσεις μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.