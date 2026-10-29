Πρώτες πληροφορίες για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την άρση των κυρώσεων δημοσίευσαν την Τρίτη οι New York Times.

Επικαλούμενα σύμβουλο του Κρεμλίνου, ρωσικά κρατικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η κυβέρνηση Τραμπ συζητά με τη Μόσχα την πιθανή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε άλλη μια υποχώρηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ρώσου προέδρου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άρση των κυρώσεων στο κρατικό Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) «συνεχίζονται εδώ και αρκετό καιρό». «Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν το γνωρίζω», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου και προεδρικός απεσταλμένος, Κίριλ Ντμίτριεφ, διαπραγματεύεται ενεργά με αμερικανούς αξιωματούχους για την άρση των κυρώσεων, ανέφερε ο Ουσακόφ.

Υπενθυμίζεται πως οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί, στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, από την κυβέρνηση Μπάιντεν που είχε κάνει κάνει λόγο για ένα «γνωστό μαύρο ταμείο» για τον Πούτιν και τον στενό του κύκλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπερασπιστεί τις πρόσφατες υποχωρήσεις προς τη Ρωσία στο θέμα των κυρώσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει επικρίσεις και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος στην Ουάσινγκτον και έχουν δημιουργήσει χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και των δυτικών συμμάχων τους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που επιτρέπει τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ανέστειλε μια σειρά πρόσθετων κυρώσεων που σχετίζονταν με τις πωλήσεις ρωσικών ορυκτών καυσίμων, οι οποίες μόλις είχαν υπερψηφιστεί.

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Η νομοθεσία που ανεστάλη θα επέβαλε δασμούς έως και 100% - μεταξύ άλλων - σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, οι πωλήσεις των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ντίζελ περιλαμβάνει την αναστολή των κυρώσεων στις εξαγωγές καυσίμων για έξι μήνες, ώστε να επιτραπούν οι πωλήσεις ντίζελ σε τιμές αγοράς, αν και ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του ντίζελ στις ΗΠΑ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών την επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η απόφασή του να αναστείλει ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ελήφθη προκειμένου να κρατήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 18 Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία για τις υψηλές παγκόσμιες τιμές των καυσίμων και άσκησε έντονη πίεση στον ουκρανό Πρόεδρο, καλώντας τον να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, την ίδια στιγμή που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές πόλεις, χωριά και ενεργειακές υποδομές.

Στο Κίεβο και την Ευρώπη αυξάνεται η ανησυχία ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα προβεί σε περαιτέρω παραχωρήσεις προς τη Μόσχα, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι οι αναστολές των κυρώσεων ενίσχυσαν τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, την ώρα που η Μόσχα αποτύγχανε στο πεδίο της μάχης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα ήταν έτοιμο να επαναλάβει τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ-Ουκρανίας μετά τα μέσα Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συνάντησε τον ρώσο ηγέτη στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Πούτιν εξέφρασε μάλιστα το ενδιαφέρον του για την αποκατάσταση της οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.