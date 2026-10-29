«Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ. Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας. ΞΕΚΙΝΑΜΕ!», αναφέρει ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, όπως είχε προαναγγείλει η στήλη Πληροφοριοδότης, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Μίλτος Ζαμπάρας.

«Για όσους πάλεψα και έβγαλα ασπροπρόσωπους

Για αυτούς που με εμπιστεύτηκαν και όλο τον κόσμο

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

Καμιά φορά, το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις

Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ.

Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν.

Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί.

Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική.

Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να αποδείξω ποιος είμαι μέσα από τη δουλειά μου. Με παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και συνεχή παρουσία για την Αιτωλοακαρνανία, για τα προβλήματα των ανθρώπων της, για όσα δικαιούται και πολλές φορές δεν της δίνονται.

Αυτό δεν αλλάζει.

Για μένα, η πολιτική δεν ήταν ποτέ, ένα αξίωμα ή μια αίθουσα.

Ήταν και παραμένει η δυνατότητα να αλλάζεις τα πράγματα. Να είσαι χρήσιμος. Να μην συμβιβάζεσαι με το λίγο, όταν ξέρεις ότι μπορούμε περισσότερα.

Γι’ αυτό και σήμερα δεν κάνω ένα βήμα πίσω.

Κάνω ένα βήμα μπροστά.

Σε μια νέα προσπάθεια. Πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική.

Σε μια προσπάθεια που θέλει να ξαναδώσει στην πολιτική περιεχόμενο, αξιοπιστία και προοπτική.

Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό:

να ξέρεις πότε πρέπει να αφήσεις τη θέση που έχεις, για να υπηρετήσεις τον στόχο που πιστεύεις.

Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο.

Με τον Αλέξη Τσίπρα.

Με την ΕΛΑΣ.

Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/reel/4628993174055307}

Ο Μίλτος Ζαμπάρας είχε αποχωρήσει, υπενθυμίζουμε, από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Ιουλίου και έκτοτε ήταν ανεξάρτητος βουλευτής. Η έδρα του νεαρού βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας θα καταλήξει στον Γιώργο Βαρεμένο (καθώς δεν θα την αποδεχθεί ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, Γρηγόρης Θεοδωράκης) οποίος με τη σειρά του θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ - αν επιβεβαιωθούν τα όσα λέγονται στο Αγρίνιο - παραμένοντας κοντά στους ανεξάρτητους βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Αριστερά.