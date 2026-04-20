Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Για το κόμμα Τσίπρα

Μ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ: Περιμένουμε κι εμείς τις ανακοινώσεις πως θα «ξεδιπλωθεί» το εγχείρημα αυτό. Τα τρία βασικά ερωτήματα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα είναι «πότε, πώς και με ποιους», φαίνεται ότι ανοίγεται αυτό και θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.

Μ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ: Η Κεντροαριστερά πρέπει να ξαναγίνει μεγάλη, πρέπει να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή, κατά την άποψή μου ο κ. Μητσοτάκης έχει τελειώσει από όλες τις απόψεις.

ΔΗΜ: Ηγέτης αυτής της Αριστεράς δεν μπορεί να είναι άλλος από τον κ. Τσίπρα;

Μ. ΖΑΜΠΑΡΑΣ: Οι πρωτοβουλίες του Αλ. Τσίπρα είναι θετικές και θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση από εκεί και πέρα αν δεν δούμε συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή το πρόγραμμα, τι διακήρυξη, ποιες θα είναι οι βασικές αιχμές, πώς θέλει να πάει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή στην Αριστερά και για τα μεγάλα, τα οραματικά, πως θα πείσουμε έναν νέο άνθρωπο να πιστέψει ότι η ζωή του θα αλλάξει το επόμενο διάστημα αν στηρίξει τον χώρο μας.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι το κόμμα Τσίπρα είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος, ή πιστεύει ότι θα πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνουν συνεργασίες:

Μ.ΖΑΜΠΑΡΑΣ: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτήν τη στιγμή, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δίνω τη μάχη μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, τιμώ την ψήφο των πολιτών. Περιμένω να δω μια κατάσταση σύνθεσης, περιμένω να δημιουργηθούν οι όροι μιας ανασύνθεσης του χώρου της Κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι ο Αλ. Τσίπρας μετά τη συνέντευξη που έδωσε σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα, περιμένουμε όλοι να τα δούμε. Δεν μπορώ να προδικάσω το μοντέλο με βάση το οποίο θα κινηθεί το πράγμα το επόμενο διάστημα, πώς θα μετουσιωθεί σε πράξη.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι τον κ. Μητσοτάκη μπορεί να τον κερδίσει μόνο ο κ. Τσίπρας:

Μ. ΖΑΜΠΑΡΑΣ: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση υπό όρους συσπείρωσης και υπό προϋποθέσεις ενότητας του χώρου, όχι περαιτέρω κατακερματισμού.