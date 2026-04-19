Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και η ηλιοφάνεια θα δώσουν τη θέση τους σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς τα μέσα της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια πιο «άστατη» ανοιξιάτικη περίοδο.

Με ανοιξιάτικο «πρόσωπο» ξεκινά η εβδομάδα, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά, φέρνοντας μαζί του αυξημένη αστάθεια και βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός χαλάει ουσιαστικά από την Τετάρτη και έπειτα, καθώς αναμένονται πιο γενικευμένες βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βόρεια και μετέπειτα στα νότια. Αναφορικά με την αφρικανική σκόνη η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι καθαρή.

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές της βόρειας και νοτιοανατολικής Ελλάδας.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου προβλέπεται σημαντική αλλαγή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Οι συννεφιές θα πυκνώσουν από την Τρίτη κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και οι πρώτες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, στις 22 και 23 Απριλίου ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσει φθινοπωρινά στοιχεία, με έντονη νεφοκάλυψη και υγρασία. Το σύστημα των βροχοπτώσεων θα κινηθεί προς το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας στις 24 και 25 Απριλίου, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, μετά τις 26-27 Απριλίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με πιο ήπιο καιρό έως το τέλος του μήνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ff-IuThq39M}