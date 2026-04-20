Η Νέα Δημοκρατία χάνει τα «κέρδη του πολέμου».

Από την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής τρέχουν οι μεγάλες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου, ενώ συνεχίζονται οι κυλιόμενες.

Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να υπάρχουν ακόμα, με τα ολοκληρωμένα συμπεράσματα να φτάνουν στον «εκλογολόγο» της κυβέρνησης υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και εν συνεχεία στο Μαξίμου την Τετάρτη.

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι πως η Νέα Δημοκρατία χάνει τα "κέρδη του πολέμου", δηλαδή τις δυο έως τρεις μονάδες που φέρεται να κέρδισε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στον Περσικό, ίσως δε να χάνει και παραπάνω.

Ερώτημα τα κέρδη του ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριό του, οι εικόνες του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και οι προοπτικές του κόμματος που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας -και άλλα!

Β.Σκ.