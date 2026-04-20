Στο τραπέζι αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού μητρώου επιδομάτων, το οποίο φιλοδοξεί να καταγράψει και να οργανώσει το σύνολο των κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν οι πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό θα επέλθει και η αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την καλύτερη στόχευση των παροχών. Ωστόσο η όποια αλλαγή των εν λόγω κριτηρίων σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα γίνει μετά τις εκλογές του 2027.

Σήμερα, το σύστημα χορήγησης επιδομάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό. Διάφοροι φορείς της δημόσιας διοίκησης – όπως οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες πρόνοιας και διαφορετικά υπουργεία – παρέχουν παροχές χωρίς να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων που να αποτυπώνει με σαφήνεια ποιος λαμβάνει τι. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνθετο διοικητικό περιβάλλον, στο οποίο συχνά παρατηρούνται επικαλύψεις, δυσκολίες ελέγχου αλλά και αυξημένη γραφειοκρατία.

Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου επιδομάτων στοχεύει ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Μέσα από τη συγκέντρωση των στοιχείων σε μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, το κράτος θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των παροχών που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη συστηματική καταγραφή των επιδομάτων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και τη διασταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών παροχών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα στέγασης, οι παροχές ανεργίας, οι ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και τα βοηθήματα που καταβάλλονται σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Επιπλέον, θα καταγραφούν ειδικές παροχές που παρέχονται από προγράμματα κοινωνικής προστασίας ή τοπικούς φορείς.

Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη στόχευση της κοινωνικής πολιτικής. Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και να προσαρμόζουν τα κριτήρια των παροχών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, η ύπαρξη ενιαίου μητρώου θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας περιπτώσεις καταχρήσεων ή διπλής καταβολής επιδομάτων.

Με την ενοποίηση των δεδομένων, οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Αντίθετα, τα στοιχεία θα μπορούν να αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξέταση των αιτήσεων.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση των επιδομάτων θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών. Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο αναθεώρησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε τα επιδόματα να κατευθύνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ενδεικτική λίστα βασικών επιδομάτων και κοινωνικών παροχών στην Ελλάδα, τα οποία συνήθως εξετάζονται όταν γίνεται χαρτογράφηση δικαιούχων: