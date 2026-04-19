Και ο Κουρέτας στην παρουσίαση του βιβλίου με Τσίπρα, Δούκα για Μπουτάρη.

Στο πάνελ και οι Μώραλης, Χαρδαλιάς- «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς» το βιβλίο του Γιάννη Μακρή για τον «κυρ Γιάννη».

Και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας πληροφορούμαστε πως θα τοποθετηθεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς».

Παρουσίαση που θα γίνει την προσεχή Τρίτη στο Public του Συντάγματος και που ήδη συζητείται για τη σύνθεση του πάνελ:

Αλέξης Τσίπρας, Χάρης Δούκας, Γιώργος Χαρδαλιάς και Γιάννης Μώραλης.

Και έχει πράγματι ενδιαφέρον για το τι θα πουν με αφορμή τον «κυρ Γιάννη», κυρίως ο πρώην πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Αθηναίων που θα βρεθούν για πρώτη φορά στο ίδιο πάνελ...

Β.Σκ.