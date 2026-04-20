Σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται από το ΑΣΕΠ νέα προκήρυξη τύπου «Κ», η οποία αφορά 1.800 μόνιμες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία. Η πρωτοβουλία αυτή συγκεντρώνει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς απευθύνεται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
Η διαδικασία αφορά ουσιαστικά μόνιμες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα εκπαίδευσης, ενώ δεν αποκλείονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:
- Πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50% από το ΚΕΠΑ
- Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχία, άδειες άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται)
- Η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρείται καθοριστική για τη συμμετοχή
Οι θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων:
ΠΕ: Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί, Πληροφορικής, Ψυχολόγοι, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί
ΤΕ: Νοσηλευτές, Διοικητικού-Λογιστικού, Πληροφορικής, Τοπογράφοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων
ΔΕ: Διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθοί νοσηλευτών, τελωνειακοί, δασοφύλακες
ΥΕ: Καθαριότητα, εστίαση και λοιπά υποστηρικτικά καθήκοντα
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νησιωτικές περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και περιοχές της περιφέρειας.