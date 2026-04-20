Αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται από το ΑΣΕΠ νέα προκήρυξη τύπου «Κ», η οποία αφορά 1.800 μόνιμες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία. Η πρωτοβουλία αυτή συγκεντρώνει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς απευθύνεται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Η διαδικασία αφορά ουσιαστικά μόνιμες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα εκπαίδευσης, ενώ δεν αποκλείονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50% από το ΚΕΠΑ

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχία, άδειες άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται)

Η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρείται καθοριστική για τη συμμετοχή

Οι θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων:

ΠΕ: Αρχαιολόγοι, Μηχανικοί, Πληροφορικής, Ψυχολόγοι, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οικονομολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΤΕ: Νοσηλευτές, Διοικητικού-Λογιστικού, Πληροφορικής, Τοπογράφοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων

ΔΕ: Διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθοί νοσηλευτών, τελωνειακοί, δασοφύλακες

ΥΕ: Καθαριότητα, εστίαση και λοιπά υποστηρικτικά καθήκοντα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νησιωτικές περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και περιοχές της περιφέρειας.