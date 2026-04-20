Την Κυριακή 25 Απριλίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής για τα Ωνάσεια Σχολεία με τους μαθητές να διεκδικούν μια θέση στην Α Γυμνασίου και την Α Λυκείου. Μάλιστα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους έχουν αναρτηθεί οργανωμένα βιντεομαθήματα με αναλυτικές λύσεις ενδεικτικών θεμάτων, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στη μελέτη.

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτουν τα Μαθηματικά και την Νεοελληνική Γλώσσα για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην τελική απάντηση, αλλά κυρίως στη διαδικασία σκέψης και στη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις, άλλωστε, δεν αξιολογούν μόνο απομνημονευμένες γνώσεις, αλλά κυρίως δεξιότητες όπως η λογική επεξεργασία, η κριτική σκέψη και η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων σε νέα δεδομένα.Μέσα από τα βιντεομαθήματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν βήμα προς βήμα την επίλυση ενδεικτικών θεμάτων, να εντοπίζουν τα συχνά λάθη και να κατανοούν τις απαιτήσεις της εξέτασης. Με αυτόν τον τρόπο, η προετοιμασία γίνεται πιο στοχευμένη και αποτελεσματική, μειώνοντας σημαντικά το άγχος της εξεταστικής διαδικασίας. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τα βιντεομαθήματα σε συνδυασμό με προσωπική μελέτη.

Τα βιντεομαθήματα και οι επαναληπτικές ασκήσεις είναι διαθέσιμα εδώ

Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ωνάσεια Σχολεία

Η εισαγωγή των μαθητών θα γίνει με εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων, ή συνδυασμό και των δύο υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής με μια ορθή απάντηση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλα τα ΔΗΜ.Ω.Σ. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές και μαθήτριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο, σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές και μαθήτριες ήδη έχουν επεξεργαστεί και γνωρίζουν κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο. Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας (τεστ) διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών για τα Γυμνάσια και 180 λεπτών για τα Λύκεια. Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής με μια ορθή απάντηση, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή ή τη μαθήτρια σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμολογικές μονάδες. Ως άριστα λογίζονται οι εκατό (100) βαθμολογικές μονάδες. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των ΔΗΜ.Ω.Σ. ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.