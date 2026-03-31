Μετά την υποβολή των αιτήσεων δρομολογούνται οι διαδικασίες της κλήρωσης για τα Πειραματικά και των γραπτών εξετάσεων για τα Ωνάσεια και τα Πρότυπα - Όλες οι ημερομηνίες.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής αίτησεων για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις για τα Πρότυπα, 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις για τα Πειραματικά, 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου όπως και για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Τέλος οι αντίστοιχες εξετάσεις εισαγωγής για τα Ωνάσεια είναι την Κυριακή 26 Απριλίου.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/ .