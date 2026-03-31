Η Περιφέρεια Αττικής είναι αυτή που θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παρθεί απόφαση για κλειστά σχολεία ανήμερα Πρωταπριλιάς λόγω της κακοκαιρίας και των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Σκέψεις και σενάρια για κλειστά σχολεία στην Αττική φαίνεται να επεξεργάζεται η Περιφέρεια δεδομένης της έλευσης της κακοκαιρίας Erminio που αναμένεται να πλήξει την χώρα τις επόμενες 48 ώρες. Ο Απρίλης όπως καταδεικνύουν όλα τα μετεωρολογικά προγνωστικά δελτία θα κάνει «ποδαρικό» με ισχυρές καταιγίδες και βροχές ενώ θυελλώδεις άνεμοι με χαλαζοπτώσεις θα «σφυροκοπήσουν» την επικράτεια με τα φαινόμενα να υποχωρούν μετά την Πέμπτη 2 του μήνα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και μεγάλης διάρκειας, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά επεισόδια και δυσκολίες στις μετακινήσεις. Ιδιαίτερα στην Αττική, προβλέπεται «κόκκινη προειδοποίηση», με τα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται από τις προμεσημβρινές ώρες της Τετάρτης έως και το βράδυ, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είναι αυτός που θα λάβει την απόφαση για το οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων στο λεκανοπέδιο. Αν υπάρξει αυτή η απόφαση, στόχος θα είναι η προστασία της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τόσο τις μετακινήσεις όσο και την παραμονή στα σχολικά κτίρια.

Αρκετοί Δήμοι της Αττικής είναι σε επιφυλακή για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα. Να σημειωθεί ότι σε περιοχές όπου οι προβλέψεις δείχνουν υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας, με ισχυρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους, οι δημοτικές αρχές είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής εξετάζοντας το σενάριο να προχωρήσουν μόνοι τους σε αναστολή σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας τους αν η περιφέρεια δεν αποφασίσει οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία.

Οι παράγοντες που θα κρίνουν το λουκέτο στα σχολεία της Αττικής

Ρόλο κλειδί στην τελική απόφαση θα διαδραματίσει η εισήγηση των ειδικών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προς την Περιφέρεια όπου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα. Μετά το πέρας της συνεδρίασης που αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και ο Νίκος Χαρδαλιάς αφού δεχθεί τις εισηγήσεις των ειδικών θα αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι από πλευράς Περιφέρειας σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η χρονική εκδήλωση των φαινομένων. Εάν αυτά ενταθούν από το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να δοθεί ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Αν όμως ξεκινήσουν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί το κλείσιμο των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τις τελικές αποφάσεις για τα σχολεία καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Erminio» θα καθορίσει τα μέτρα που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και των πολιτών.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι οι αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων στην Αττική αλλά και σε όλη την επικράτεια άπτονται στην αρμοδιότητα Δήμων και Περιφέρειας βάσει των δεδομένων που έχουν. Σε κάθε περίπτωση σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Το αρμόδιο Υπουργείο τονίζει ότι η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας. Παράλληλα τονίστηκε ότι το ΥΠΑΙΘΑ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης οι μαθητές καλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Ανακοίνωση Δήμου 3Β: Σε ετοιμότητα για κακοκαιρία - Η ενημέρωση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, τα οποία θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Τεχνική Υπηρεσία και το εργατοτεχνικό προσωπικό) βρίσκονται και θα παραμείνουν σε διαρκή, ολονύχτια ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών στην περιοχή μας. Στόχος είναι η άμεση παρέμβαση όπου απαιτηθεί, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των οικογενειών τους, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, καθώς και του συνόλου των κατοίκων της πόλης.

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όπως σημειώνεται «με βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και τη στήριξη των οικογενειών της πόλης μας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά. Ωστόσο, συστήνεται τα παιδιά να παραμείνουν στο σπίτι. Σε περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν διαθέτουν εναλλακτική δυνατότητα φύλαξης, μπορούν να κάνουν χρήση των παιδικών σταθμών του Δήμου.»

Κλειστά όλα τα σχολεία την Πρωταπριλιά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Aξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά θα μείνουν αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου γνωστοποιείται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1η Απριλίου, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio που αναμένεται να πλήξει έντονα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρώτα την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών . Ο Δήμαρχος Ευρώτα αποφάσισε την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) , καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, για αύριο Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

