Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία του Δήμου Μαραθώνος καθώς τα έργα της ΕΥΔΑΠ αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας.

Ανατροπή έχουμε στην ανακοίνωση για κλειστά σχολεία και αναστολή μαθημάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη λόγω διακοπής υδροδότησης από την ΕΥΔΑΠ ανήμερα Πρωταπριλιάς καθώς όπως γνωστοποίησε ο Δήμος λόγω κακοκαιρίας τα έργα δεν θα γίνουν εκείνη τη μέρα.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μαραθώνος σημειώνει ότι «Λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που έχει προβλεφθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Τετάρτη, 1 Απριλίου και η οποία αναμένεται να επηρεάσει και την περιοχή μας, η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι δε θα προχωρήσει στις παρεμβάσεις στον κεντρικό τροφοδοτικό της αγωγό που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Τρίτης, 31/3. Συνεπώς δε θα υπάρξει και διακοπή υδροδότησης, όπως είχε προαναγγελθεί.Όπως ενημέρωσε η ΕΥΔΑΠ, τα έργα στον κεντρικό της αγωγό θα προγραμματιστούν για διάστημα μετά τις εορτές του Πάσχα. Μετά από την πιο πάνω εξέλιξη, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικές μονάδες και ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη, 1/4/2026.»

