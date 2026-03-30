Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio που θα συνοδεύεται από ισχυρής έντασης φαινόμενα.

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Τρίτης με την κακοκαιρία Erminio να συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα «σφυροκοπήσουν» τη χώρα γεγονός που οδήγησε ήδη στην πρώτη απόφαση για κλειστά σχολεία.

Η απόφαση πάρθηκε από τον Δήμο Μεγίστης και αφορά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την προσεχή Πέμπτη 2 Απριλίου για προληπτικούς λόγους με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δεδομένης της αυξημένης έντασης των φαινομένων και της εξέλιξης της κακοκαιρίας δεν αποκλείεται και άλλες περιοχές να λάβουν απόφαση για αναστολή μαθημάτων στο πλαίσιο της ασφάλειας της σχολικής κοινότητας προκειμένου να αποτραπούν τυχόν προβλήματα και κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και η όποια απόφαση για κλειστά σχολεία θα συνεκτιμηθεί όπου τα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfyhbv5roxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κακοκαιρία Erminio: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» ισχυρών βροχών και καταιγίδων

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναμένεται η προέλαση της κακοκαιρίας Erminio που προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfwixu1xfs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Kλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μεγίστης την Πέμπτη 2/4

Με απόφαση του Δήμου Μεγίστης κλειστά θα μείνουν τα σχολεία την Πέμπτη 2 Απριλίου. Όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση «Ο Δήμος Μεγίστης ενημερώνει τους δημότες ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη και την Πέμπτη στην περιοχή μας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ιδιαίτερα καλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να μεριμνήσουν άμεσα για: την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τον έλεγχο του εξοπλισμού τους, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Για το ανωτέρω θέμα θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση και επίσημο έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς. Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί όλους τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων. Με υπευθυνότητα και συνεργασία, προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία μας.»

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uc69TLmJqWou1ZB4sEMY4xp7ymNtP17h3Lr2yyTUY66bXb6brv74oDhpHohnU6JYl&id=100025444415753}