Το δύσκολο διήμερο της κακοκαιρίας με 6 περιοχές στο «μάτι» καταιγίδων και αυξημένο πλημμυρικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τα επικίνδυνα φαινόμενα.

Αλλάζει άρδην το καιρικό σκηνικό από την ερχόμενη Τετάρτη, που «πέφτει» Πρωταπριλιά καθώς η χώρα μας θα βρεθεί στο «μάτι» μιας έντονης κακοκαιρίας με φαινόμενα αυξημένης έντασης και δυναμικής. Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί η Αττική, ενώ αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων υπάρχει και σε ακόμη έξι περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα. Η ένταση των φαινομένων και η μεγάλη ποσότητα νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα αυξάνουν την πιθανότητα υπερχείλισης ρεμάτων και δημιουργίας πλημμυρικών προβλημάτων σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, στα ορεινά αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN «έρχεται μια πάρα πολύ δυνατή κακοκαιρία που θα συνοδεύεται με 10 μποφόρ, πυκνό χιόνι, καταιγίδες, αφρικανική σκόνη αλλά και κίνδυνο για πλημμύρες. Ο καιρός θα τα έχει όλα τις επόμενες μέρες καθώς έρχεται ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου και τα βορειότερα τμήματα της Αφρικής. Σήμερα έχουμε μια ανοιξιάτικη μέρα με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες βροχές στα βορειοανατολικά τμήματα.

Από το βράδυ της Τρίτης θα αρχίσει να μας απασχολεί αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Αρχικά θα δώσει ένα καιρό τύπου Π θα αρχίσει δηλαδή με βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από το βράδυ στα δυτικά θα επιδεινωθούν με καταιγίδες και την Τετάρτη όπου θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Είναι μια πανελλαδική κακοκαιρία με τα φαινόμενα να αφορούν όλη την επικράτεια. Κύρια χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, την περιοχή της Πελοποννήσου, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την Θεσσαλία, την περιοχή της Χαλκιδικής και το νοτιοανατολικό,βορειοανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Εκεί περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα ακόμα και χαλαζοπτώσεις και πυκνά χιόνια στα ψηλά βουνά μας ενώ θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Την Πέμπτη θα επιμείνει η κακοκαιρία με μια τάση εκεί προς τις απογευματινές ώρες να αρχίσουν να περιορίζονται τα έντονα φαινόμενα προς τα ανατολικά και τα βόρεια. Ο καιρός δεν θα βελτιωθεί αλλά ο επικίνδυνος καιρός θα περιοριστεί στα ανατολικά και τα βόρεια. Παραμένοντας άστατες οι συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Θα φυσάει πολύ. Δεν αποκλείεται να δούμε τους νοτιάδες να φτάνουν τα 9 και 10 μποφόρ στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο σιγά σιγά θα το γυρίσει σε βοριά ενώ και την Παρασκευή θα παραμείνει άστατος ο καιρός μέχρι και την Κυριακή. Όπου προχωράμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα με βελτιωμένες συνθήκες. Το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται κορύφωση της κακοκαιρίας.»

