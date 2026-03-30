Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί έκτακτο δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων.

Προ των πυλών είναι η κακακαιρία που θα σαρώσει από αύριο όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη όπου αναμένονται πολύωρες βροχοπτώσεις και έντονα φαινόμενα.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη πως σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα εκδοθεί από την ΕΜΥ, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, προς τις μεσημβρινές ώρες, στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και στο Αιγαίο ενώ υπάρχει κίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο όπου τοπικά οι ριπές θα φτάνουν και τα 100 - 120 χιλιόμετρα την ώρα.