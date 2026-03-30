Φβοι για πλημμυρικά επεισόδια από τις έντονες βροχές σε όλη τη χώρα.

Από αύριο θα αρχίσει να μας απασχολεί η έντονη αυτή κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι ένα αρκετά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο το μεσημέρι και από τα δυτικά.

Οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Αυτή η κακοκαιρία θα έχει σαν χαρακτηριστικά της τις πολλές ακόμη και έντονες βροχές με καταιγίδες, όπως επίσης τους πολύ θυελλώδεις ανέμους - 9 με 10 μποφόρ-. Πυκνά χιόνια αναμένονται σε μεγάλα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, ακόμα και αφρικανική σκόνη.

Σήμερα, Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα με ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο το μεσημέρι - 20 βαθμοί Κελσίου-.

Αν εξαιρέσουμε τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας όπου θα επικρατήσουν πρόσκαιρα άστατες καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, με μία κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες αργά το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανόν και της Κρήτης.

Κοντά στο Πάσχα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, θα θυμίζει άνοιξη και αυτή η βελτίωση θα συνοδευτεί και από άνοδο του υδραργύρου.

Οι άνεμοι στα 5- 6 μποφόρ και στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα ακόμα και 7 μποφόρ. Από αύριο, καθώς θα μας προσεγγίζει το νέο κύμα κακοκαιρίας, ο άνεμος θα ενισχυθεί σημαντικά και αυτή η κακοκαιρία, θα δώσει τη σκυτάλη σε πολύ δυνατούς βοριάδες.

Αυτή η κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από αύριο και θα κορυφώσει τη δράση της την Τετάρτη και Πέμπτη θα τα έχει όλα. Θα έχει πολύ δυνατούς και επικίνδυνους ανέμους σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα έχει πολύ νερό σε τοπικό επίπεδα και θα δούμε ακόμα και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, διότι θα σχηματιστεί κοντά στην Αφρική. Στα ψηλά βουνά θα δούμε ακόμα και πυκνά χιόνια.

Ξεκινάμε με αρκετό κρύο και σήμερα ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις φθάνοντας ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα χτυπήσει και την Αττική η κακοκαιρία

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα με μία τάση να αναπτυχθούν λίγα σύννεφα τις απογευματινές ώρες. Ο καιρός θα μας τα χαλάσει από το απόγευμα - βράδυ, αύριο. Δύσκολη ημέρα για την Αττική η Τετάρτη, όπου κατά περιόδους και κατά τόπους, θα έχουμε βροχές με μεγάλη ένταση, ακόμη και μεγάλη διάρκεια. Οι άνεμοι σήμερα δεν προβληματίζουν και ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες συννεφιές. Μικρή πιθανότητα για κάποιες διάσπαρτες βροχές. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να ασκούν επίδραση στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα και θα αρχίσουν να επεκτείνονται από το απόγευμα και το βράδυ προς τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σχηματίζοντας το καιρό τύπου «Π».

Η Τετάρτη, θα είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα. Περιμένουμε κατά τόπους και κατά τόπους ραγδαίες βροχές. Αυτό σημαίνει οτι οι βροχές θα έχουν ένταση, θα συνοδεύονται από καταιγίδες και θα αφορούν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα και βουνά, διότι εκεί αποκτά μεγαλύτερη ισχύ η κακοκαιρία.

Σε γενική εικόνα θέλει προσοχή όλη η χώρα την Τετάρτη, καθώς θα είναι μία ημέρα αρκετά επικίνδυνη σε ότι αφορά και για πλημμυρικά επεισόδια.

Την Πέμπτη, το κύμα κακοκαιρίας θα επιμείνει και σιγά σιγά θα παρουσιάσει μία τάση να περιοριστεί προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι ο καιρός θα βελτιωθεί στις υπόλοιπες περιοχές, απλά θα πέσει η ένταση των φαινομένων.

Την Παρασκευή, θα πάμε με πιο ήπιες αλλά και πάλι άστατες καιρικές συνθήκες και περισσότερο βελτιωμένο καιρό θα συναντήσουμε το Σαββατοκύριακο.

Επομένως ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με επικίνδυνο καιρό. Έναν καιρό που θα ήταν πιο φυσιολογικό να τον συναντήσουμε μέσα στον χειμώνα. Αυτή η νέα κακοκαιρία μας έρχεται τελικά άνοιξη. Οι πολικές αέριες μάζες περιμένουν ακόμα και η σύγκρουση των πολύ θερμών αέριων μαζών θα δημιουργήσει αυτό το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό κοντά στη κεντρική Μεσόγειο και στα νότια τμήματα της χώρας μας και έτσι θα έχουμε ένα διήμερο - τριήμερο με έντονη κακοκαιρία, στην οποία θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και σε καμία περίπτωση να μην υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο καιρός το Πάσχα

Θα οδηγηθούμε με άστατες καιρικές συνθήκες στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας και στη συνέχεια ο καιρός θα μας κάνει το χατίρι εκεί κοντά στο Πάσχα, Μεγάλη Πέμπτη έως Δευτέρα του Πάσχα, να πάμε σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες και με άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι πιθανό κοντά στα βουνά να δούμε κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας, λόγω εποχής.

