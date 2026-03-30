Επικίνδυνες καταιγίδες και βροχές αναμένονται την Τετάρτη στη χώρα μας, καθώς πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επιδεινώσει ραγδαία το σκηνικό του καιρού.

Έντονη κακοκαιρίααναμένεται να πλήξει τη χώρα την Τετάρτη, με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία να δείχνουν οτι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας θα είναι η Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, αν και σήμερα έχουμε μια ανοιξιάτικη ημέρα, ο καιρός θα είναι άστατος την Τρίτη στα δυτικά, κέντρικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική, αν βρέξει, θα βρέξει λίγο, το μεσημέρι με απόγευμα.

Αυτό το σύστημα βρίσκεται νότια της Ιταλίας και θα αρχίσει να μας επηρεάζει από την Τετάρτη το ξημέρωμα.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία 17 με 18 βαθμούς την Τρίτη.

Δύσκολη η κατάσταση την Τετάρτη - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική

Την Τετάρτη το σύστημα έρχεται από τα νοτιοδυτικά. Πηγαίνοντας προς το μεσημέρι θα πιάσει όλη την Πελοπόννησο και κυρίως την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Αττική αλλά και τα νησιά. Θα αρχίσει παράλληλα να βρέχει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα και θα συνεχιστούν μέχρι και απόγευμα έως βράδυ.

Στην Αττική, το κύμα θα είναι σε δύο φάσεις. Θα βρέχει όλη την ημέρα κατά διαστήματα. Το ένα θα είναι λίγο πριν το μεσημέρι το έντονο και ένα από το απόγευμα προς το βράδυ. Θα βγει σχεδόν ο διπλάσιος όγκος νερού και κυρίως στα βόρεια του νομού.

Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια και ανατολικά και δεν θα σταματήσουν αλλά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

Τα δύο βαρομετρικά χαμηλά θα ενωθούν μεταξύ τους και η πιο δύσκολη ημέρα θα είναι η Τετάρτη, καθώς ο συνδυασμός ανέμων και έντονης βροχής θα κάνουν αρκετά δύσκολη την ημέρα αυτή.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει.

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός ενώ το ίδιο ισχύει και για την Παρασκευή.

Φαίνεται οτι οι βροχές γίνονται λιγότερες πηγαίνοντας προς το Σάββατο.

