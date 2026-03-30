«Κλειδώσε» η κακοκαιρία που έρχεται. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η ραγδαιότητα των φαινομένων θα είναι μεγάλη.

Σημαντική κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών με τον καιρό να παρουσιάζει επιδείνωση από αύριο αλλά η Τετάρτη να θεωρείται η δυσκολότερη ημέρα. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά με τις προβλέψεις να αναφέρουν πως οι βροχές θα είναι έντονες και πολύωρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του ACTION24, αναφέρθηκε στην κακοκαιρία που έρχεται. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως περιμένουμε μία ισχυρή κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αύριο το απόγευμα αλλά κυρίως την Τετάρτη. «Η Τετάρτη θα είναι επικίνδυνη ημέρα, η κακοκαιρία θα είναι πολύ ισχυρή, θα φέρει θερμές αέρες μάζες που θα επιτείνουν την αστάθεια, θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους με 9-10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ριπές θα φτάνουν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, την Τετάρτη η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα νότια και θα επηρεάσει όλη τη χώρα αλλά κυρίως την νότια και ανατολική χώρα. Όπως ανέφερε κυρίως θα επηρεάσει τη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια.

Όσον αφορά την Αττική, οι βροχές θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί χωρίς να είναι έντονα τα φαινόμενα ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν προς το απόγευμα. Μεγάλη προσοχή θέλει και η Θεσσαλία γιατί θα πέσει μεγάλος όγκος νερού.

Η κακοκαιρία θα κρατήσει και την Πέμπτη όχι όμως με την ίδια ένταση ενώ την Παρασκευή θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε πως η Τετάρτη θα είναι δύσκολη ημέρα καθώς αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Η Τετάρτη θα είναι δύσκολη ημέρα καθώς η κακοκαιρία θα φέρει βροχές, καταιγίδες με ισχυρά φαινόμενα. Αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά και νότια και αργότερα θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, προς τις μεσημβρινές ώρες, στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και στο Αιγαίο. Σε συνδιασμό με την αφρικανική σκόνη που θα έρθει από την Αφρική θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα είναι συνεχείς και πολύωρες και μάλιστα, με έντονες ραγδαιότητες κατά τόπους. Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα ενώ σήμερα κατά πάσα πιθανότητα η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμένων.

Τέλος, σύμφωνα με τον μετεωροόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Αυτή η κακοκαιρία θα έχει σαν χαρακτηριστικά της τις πολλές ακόμη και έντονες βροχές με καταιγίδες, όπως επίσης τους πολύ θυελλώδεις ανέμους - 9 με 10 μποφόρ-. Πυκνά χιόνια αναμένονται σε μεγάλα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας, ακόμα και αφρικανική σκόνη.

Αυτή η κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από αύριο και θα κορυφώσει τη δράση της την Τετάρτη και Πέμπτη θα τα έχει όλα. Θα έχει πολύ δυνατούς και επικίνδυνους ανέμους σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα έχει πολύ νερό σε τοπικό επίπεδα και θα δούμε ακόμα και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, διότι θα σχηματιστεί κοντά στην Αφρική. Στα ψηλά βουνά θα δούμε ακόμα και πυκνά χιόνια.

Η Τετάρτη, θα είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα. Περιμένουμε κατά τόπους και κατά τόπους ραγδαίες βροχές. Αυτό σημαίνει οτι οι βροχές θα έχουν ένταση, θα συνοδεύονται από καταιγίδες και θα αφορούν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα και βουνά, διότι εκεί αποκτά μεγαλύτερη ισχύ η κακοκαιρία.

