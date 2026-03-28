Η φετινή Πρωτομαγιά αποτελεί το προτελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Όλα είναι έτοιμα για τις πασχαλινές διακοπές των μαθητών που θα συνοδευτούν όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος με 16 μέρες κλειστά σχολεία και ανάπαυλα από τα μαθήματα. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 19 Απριλίου, με την επιστροφή στα σχολεία να γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Ωστόσο, μόλις δέκα ημέρες αργότερα, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ιδανικό ανοιξιάτικο τριήμερο.

Το Πάσχα 2026 δίνει σκυτάλη στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα και την επανεκκίνηση των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες η Εργατική Πρωτομαγιά που πάντα αποτελεί μέρα σχολικής αργίας φέτος συνεπάγεται με τριήμερο λόγω Παρασκευής και τους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα ευχάριστο διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις και το διάβασμα. Μάλιστα η αργία καλύπτει και τα μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Καλώς εχόντων των πραγμάτων η φετινή Πρωτομαγιά αποτελεί μια επιπλέον «ανάσα» ξεκούρασης για τους μαθητές ιδίως της δευτεροβάθμιας και αυτούς που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026. Η χρονική συγκυρία του τριημέρου θεωρείται ιδανική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μαθητές επιστρέφουν σε εντατικούς ρυθμούς μαθημάτων, ενόψει της τελικής ευθείας της σχολικής χρονιάς και των εξετάσεων. Έτσι, λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο «ρεπό», δίνοντας τη δυνατότητα για χαλάρωση αλλά και καλύτερη οργάνωση της μελέτης.

Πρωτομαγιά: Η μέρα που γεννήθηκε από τους αγώνες των εργατών

Το 1886, η εργατική τάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε μια από τις πιο σκληρές μάχες για την καθιέρωση του 8ωρου εργασίας. Η μεγάλη απεργία των εργατών του Σικάγου είχε τραγική κατάληξη, με θύματα και τιμωρία των υποκινητών της εξέγερσης. Σε ανάμνηση αυτής της εξέγερσης, καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά ως παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι, στις 14 Ιουλίου 1889, στην οποία συμμετείχαν 391 αντιπρόσωποι συνδικάτων από 20 χώρες. Από τότε, η Πρωτομαγιά συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων και μέσα από νίκες και ήττες καθιερώθηκε ως εκδήλωση αλληλεγγύης και ενότητας του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Είναι μια ημέρα μνήμης για τους αγώνες των εργατών, αλλά και υπενθύμισης της σημασίας της συλλογικής διεκδίκησης για κοινωνική δικαιοσύνη και εργασιακά δικαιώματα.

Το μαγιάτικο στεφάνι σήμα κατατεθέν

Η Πρωτομαγιά συνδέεται όχι μόνο με τους εργατικούς αγώνες, αλλά και με την ομορφιά της φύσης και την αναγέννηση της άνοιξης. Ένα από τα έθιμα της ημέρας είναι η κατασκευή του μαγιάτικου στεφανιού, που φτιάχνεται από φρέσκα λουλούδια, πράσινα κλαδιά και μυρωδικά της εποχής. Το μαγιάτικο στεφάνι αντικατοπτρίζει την ανανέωση που φέρνει η άνοιξη, αλλά και την ελπίδα για νέες αρχές. Πολλοί το κρεμούν στην είσοδο του σπιτιού ή το χαρίζουν σε αγαπημένα πρόσωπα, ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία, χαρά και ευημερία.