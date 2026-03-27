Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός από τη διεξαγωγή μαθημάτων, θα πραγματοποιηθούν και ποικίλες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα ζώα, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, προβολές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και προστασίας ζώων. Στις δράσεις αυτές ενδέχεται να συμμετέχουν και ειδικοί επιστήμονες, όπως κτηνίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με στόχο την ενημέρωση και την καλλιέργεια φιλοζωικής συνείδησης στους μαθητές. Βέβαια στην Πρωτοβάθμια οι εκπαιδευτικοί είθισται να αφιερώνουν τις τελευταίες ώρες του προγράμματος σε συζητήσεις για το νόημα του εορτασμού του Πάσχα και πασχαλινές κατασκευές και συναφείς δραστηριότητες.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, καθώς θα τηρηθεί κανονικά το απουσιολόγιο και η ημέρα δεν αποτελεί αργία. Πρόκειται για την τελευταία σχολική ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες ξεκινούν αμέσως μετά και διαρκούν έως και την Κυριακή του Θωμά, με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Aξίζει να σημειωθεί ότι μετά το σχόλασμα της 3ης Απριλίου οι μαθητές θα έχουν στην διάθεσή τους 16 μέρες γεμάτες για παιχνίδι, ξεκούραση, βόλτες και ό,τι άλλο επιθυμούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh4176xj981d?integrationId=40599y14juihe6ly}