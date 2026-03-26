Η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας θα γιορταστεί για ακόμη μια φορά στις τάξεις όλων των βαθμίδων - Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στις 3/4.

Μικρές αλλαγές προκύπτουν στο πρόγραμμα των σχολείων πριν το Πάσχα 2026, καθώς η Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, που είχε οριστεί για τις 4 Απριλίου, μεταφέρεται για την Παρασκευή 3 Απριλίου λόγω του ότι φέτος «πέφτει» Σάββατο. Δεδομένου ότι με απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ η 4η Απριλίου κάθε σχολικού έτους καθιερώνεται ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας και είναι αφιερωμένη στην υλοποίηση δράσεων φιλοζωίας στα σχολεία, για ακόμη μια χρονιά οι μαθητές καλούνται να την τιμήσουν με δράσεις ευαισθητοποίησης για τα ζώα.

Την ημέρα αυτή θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με εγκύκλιο στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια μια σειρά από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών δράσεων, ενημερώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους φιλοξενίας και προστασίας αδέσποτων ή άγριων ζώων, σεμιναρίων για την παροχή πρώτων βοηθειών και φροντίδας σε αδέσποτα ζώα, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων, κ.λπ.). Στόχος αυτής της ιδιαίτερης μέρας είναι αφενός η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών, αφετέρου η επισήμανση της σημασία του ορισμού της 4ης Απριλίου ως Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας. Σύμφωνα με τη εγκύκλιο είναι σημαντική η συνεργασία και συνδρομή ειδικών επιστημόνων όπως κτηνιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών και ατόμων που απασχολούνται επαγγελματικά αλλά και εθελοντικά σε χώρους φιλοξενίας και φροντίδας ζώων, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις της ημέρας ομιλίες, προβολές και παρουσιάσεις έργων και δράσεων.

Φέτος η 3η Απριλίου είναι ξεχωριστή καθώς αποτελεί την τελευταία σχολική μέρα για τους μαθητές πριν την διακοπή των μαθημάτων για το Πάσχα 2026. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να σταλεί στα σχολεία, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν δράσεις φιλοζωίας για τους μαθητές, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες που προάγουν την ευαισθητοποίηση και υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η 3η Απριλίου αποτελεί μια καθόλα σχολική μέρα με προαπαιτούμενο την υποχρεωτική παρουσία των μαθητών και στα αφιερώματα για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας καθώς θα τηρηθεί απαρέγκλιτα απουσιολόγιο. Τα μαθήματα της Παρασκευής 3 Απριλίου θα συνοδεύονται από δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα ζώα όχι μόνο σε όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς πρέπει να γίνει και μάθημα.

Τα σχολεία παραδοσιακά θα κλείσουν παραμονές Μεγάλης Εβδομάδας. Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘΑ τα μαθήματα στις τάξεις θα ολοκληρωθούν για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, τελευταία σχολική ημέρα πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα. Οι μαθητές θα αποφορτιστούν και θα έχουν στη διάθεσή τους δεκαέξι μέρες χωρίς σχολικά καθήκοντα. Δεδομένου ότι το Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου η επιστροφή στα θρανία είναι προγραμματισμένη μετά το πέρας της εβδομάδας της Διακαινησίμου που ολοκληρώνεται την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου. Η επιστροφή στα θρανία έχει «κλειδώσει» για την Δευτέρα 20 Απριλίου.