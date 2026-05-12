Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συγκλονίζει το ναυάγιο της Ελευσίνας μόλις 500 μέτρα από την στεριά.

Το Up Stories κατάφερε για ακόμη μια φορά να μας καθηλώσει με το drone - βίντεο από το ναυάγιο της Ελευσίνας.

Πρόκειται για ένα καθηλωτικό βίντεο με το «αθέατο» ναυάγιο του πλοίου Arsinoi της Saos Ferries.

Το πλοίο βρισκόταν δεμένο σε εγκαταλελειμμένη πλωτή εξέδρα επισκευών, πριν καταλήξει βυθισμένο στα νερά του Κόλπου της Ελευσίνας.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν μια εικόνα εντυπωσιακή αλλά και βαθιά ανησυχητική. Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα πλοία και ναυάγια, δημιουργώντας ένα σκηνικό εγκατάλειψης που προκαλεί προβληματισμό για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την εικόνα του θαλάσσιου μετώπου.

Το βίντεο καταγράφει από ψηλά ένα ναυάγιο που παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα μεγαλύτερο ζήτημα: την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του Κόλπου της Ελευσίνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=4fnoO-nniSo}