Οι οδηγίες του ΟΑΣΑ προς τους πολίτες.

Ο ΟΑΣΑ προειδοποιεί τους πολίτες για απάτη με μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούν την ονομασία του Οργανισμού, με τον οποίο δεν σχετίζονται.

Τα παραπλανητικά SMS αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα ή μη ορθή έξοδο από τις πύλες, δυσλειτουργία καρτών και παραπέμπουν σε link για την καταβολή χρηματικών ποσών.

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ επισημαίνει πως ουδέποτε ζητά, «μέσω SMS ή άλλων μη επίσημων καναλιών, την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, στοιχείων πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών καρτών», στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Τα παραπλανητικά SMS

Ο ΟΑΣΑ καλεί τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς

να μην επιλέγουν τους συνδέσμους των μηνυμάτων αυτών,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

και να διαγράφουν άμεσα τα σχετικά SMS.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι για τις επίσημες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.oasa.gr και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Οργανισμού.