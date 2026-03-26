Πότε προγραμματίζεται η επόμενη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία ανήμερα της κινητοποίησης.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία για την επόμενη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews η νέα απεργία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου την Πέμπτη 14 Μαΐου. Η κινητοποίηση έχει ως στόχο να αναδείξει τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αυξήσεις μισθών και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η νέα απεργία θα επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων με διαφοροποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Πέμπτης 14 Μαίου τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεδομένου ότι αναμένεται να συμμετάσχουν σύσσωμες οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Στις αμέσως επόμενες μέρες εξάλλου θα εκδοθούν και οι σχετικές εξαγγελίες συμμετοχής στην απεργία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν νοείται λουκέτο στα σχολεία καθώς οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες εκείνη την μέρα αλλά η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών της εκάστοτε μονάδας που θα συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση.

Όπως σε κάθε απεργία έτσι και σε αυτή της 14ης Μαΐου είναι στην διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών αν θα συμμετάσχουν. Ειδικά για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία είθισται οι εκπαιδευτικοί να ειδοποιούν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν ώστε να διευθετηθεί ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι, όμως έγκειται καθαρά στην διάθεση του εκπαιδευτικού και δεν είναι υποχρεωτικό. Αξίζει επίσης οι γονείς να έχουν κατά νου ότι μπορεί να γίνουν κανονικά τα μαθήματα της τάξης του παιδιού εφόσον δεν απεργεί ο δάσκαλος όμως δεν αποκλείεται ενώ το πρωί γίνουν μαθήματα, να απεργήσει ο δάσκαλος που έχει αναλάβει το ολοήμερο με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να ρωτήσετε τον υπεύθυνο του ολοήμερου σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό για το τι προτίθεται να πράξει την μέρα της απεργίας. Αντίστοιχα σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα πάνε κανονικά στις τάξεις και σε όσες ώρες απεργεί ο διδάσκων καθηγητής θα έχουν κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα τότε εύλογα σχολάνε νωρίτερα.