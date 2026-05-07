Όσα δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου σχετικά με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η λίρα του «My Number One» από τον Akyla στη Eurovision 2026.

Ένα νέο ρεπορτάζ κάνει το γύρω του διαδικτύου το τελευταίο εικοσιτετράωρο που θέλει τη λύρα που χρησιμοποιήθηκε από την Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision 2005 να περνάει στα χέρια του Akyla, ως γούρι για τον φετινό διαγωνισμό.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» και τις πληροφορίες του Γιώργου Λιάγκα, έγινε γνωστό ότι ο 27χρονος καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει παρόμοιο εφέ με αυτό της Έλενας Παπαρίζου, γεγονός που φαίνεται να ενθουσίασε αρχικά τους φαν του θεσμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibhd1zekuqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, το η ερμηνεύτρια φαίνεται να μην γνωρίζει κάτι προς το παρόν, ωστόσο ευχήθηκε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου, η δημοσιογράφος της εκπομπής «Buongiorno», Βασιλική Μπασιούρα, έφερε στο φως της δημοσιότητας τη συζήτηση που είχε με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία τη διαβεβαίωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με το ρεπορτάζ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Επικοινώνησα με την Παπαρίζου, βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Η ίδια δεν έχει ιδέα… Μου είπε: Τρέχω… Δεν έχω ιδέα. Αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ το εύχομαι ολόψυχα, μακάρι! Με όλη μου την αγάπη με την ευχή μου.. Αν θεωρούν ότι αυτή η λύρα είναι γούρικη να την πάρουν να την χρησιμοποιήσουν και να έρθει του χρόνου η Eurovision στην Ελλάδα. Επικοινώνησα και με την εταιρεία του Akyla και μου είπαν ότι δεν μπορούν ούτε να το επιβεβαιώσουν, ούτε να το διαψεύσουν!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dica80pgv8ap?integrationId=40599y14juihe6ly}