Ο Wei Fenghe και ο διάδοχός του Li Shangfu, καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κίνας την Πέμπτη για δωροδοκία.

Στρατιωτικό δικαστήριο της Κίνας επέβαλε θανατική ποινή με αναστολή σε δύο πρώην υπουργούς Άμυνας μετά τις καταδίκες τους για δωροδοκία.

Ο Wei Fenghe, που υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας από τιο 2018 ως το 2023, και ο Li Shangfu, που τον διαδέχθηκε για αρκετούς μήνες το 2023, καταδικάστηκαν την Πέμπτη με την κατηγορία της δωροδοκίας ενώ ο Li κρίθηκε ένοχος και για δωροληψία.

Και στους δύο επιβλήθηκε θανατική ποινή με διετή αναστολή χωρίς το δικαίωμα μετατροπής της ποινής τους άρα αυτόματα η ποινή τους συχνά μεταφράζεται σε ισόβια.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, και στους δύο αφαιρέθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα και κατασχέθηκε όλη η προσωπική τους περιουσία.

Ο Li, που θεωρείτο ως κοντινό πρόσωπο στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εξαφανίστηκε από τη δημόσια σφαίρα την ίδια χρονιά που έγινε υπουργός, μαζί με αρκετούς άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Από την ανάληψη της εξουσίας του Σι Τζινπίνγκ το 2012, οι εκκαθαρίσεις του προέδρου έχουν απομακρύνει εκατομμύρια αξιωματούχους. Μερικοί από τους υψηλόβαθμους καταδικασμένους αξιωματούχους φέρεται να έχουν πεθάνει ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση.

Με πληροφορίες του Politico