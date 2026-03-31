Το τριήμερο δράσεων στα σχολεία συνδυάζει τη μάθηση με την ιστορική μνήμη, τη φιλαναγνωσία και την καλλιέργεια φιλοζωικής συνείδησης με τους μαθητές να καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά.

Ενόσω οι μαθητές όλων των βαθμίδων προετοιμάζονται για το τελευταίο κουδούνι της Παρασκευής 3 Απριλίου που θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο των σχολείων για τις πασχαλινές διακοπές τρεις εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘΑ φέρνουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων δημιουργώντας ένα τριήμερο δράσεων με εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να διακόπτεται η κανονική λειτουργία των μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1η Απριλίου, σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, δύο διδακτικές ώρες θα αφιερωθούν σε εκδηλώσεις για την επέτειο της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων αγωνιστών (1955-1959), με δράσεις όπως προβολές, παρουσιάσεις και συζητήσεις, δίνοντας έμφαση και σε ιστορικούς τόπους μνήμης, όπως τα «Φυλακισμένα Μνήματα». Η σχετική εγκύκλιος εδώ

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, όλα τα σχολεία της χώρας συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, αξιοποιώντας μέρος του διδακτικού χρόνου για δράσεις φιλαναγνωσίας, όπως ανάγνωση βιβλίων, δημιουργική γραφή και παρουσιάσεις, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης των μαθητών με τη λογοτεχνία. Η 2α Απριλίου, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα σχολεία να φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στον κόσμο της ανάγνωσης, της φαντασίας και της δημιουργίας. Στόχος του ΥΠΑΙΘΑ μέσα από τις δράσεις φιλαναγνωσίας είναι να εμπνευστούν οι μαθητές και να μετατραπούν σε αναγνώστες. Σκοπός εξάλλου των δράσεων αυτό είναι το βιβλίο να πάψει να είναι απλώς ένα σχολικό εργαλείο και να γίνει ζωντανή εμπειρία, καλλιεργώντας την αγάπη για τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών.

Παρά τις ειδικές αυτές δράσεις, το ωρολόγιο πρόγραμμα να τηρείται και η συμμετοχή των μαθητών να είναι υποχρεωτική καθώς καταχωρίζονται κανονικά απουσίες.

Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Απριλίου, οπότε μεταφέρεται ο εορτασμός της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, η οποία έχει καθιερωθεί στις 4 Απριλίου αλλά φέτος συμπίπτει με Σάββατο. Την ημέρα αυτή, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για τα ζώα, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας ζώων, ομιλίες ειδικών (κτηνιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με στόχο την προώθηση της φιλοζωίας και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα.

Η 3η Απριλίου αποτελεί παράλληλα και την τελευταία σχολική ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τιςπασχαλινές διακοπέςαπό τη Μεγάλη Εβδομάδα 6 Απριλίου, με το Πάσχα να εορτάζεται στις 12 Απριλίου 2026, ενώ η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, μετά το τέλος της Διακαινησίμου εβδομάδας.