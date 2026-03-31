Οι Δήμοι Σαρωνικού και Μαρκόπουλου Αττικής αποφάσισαν αναστολή λειτουργίας των σχολείων το προσεχές διήμερο λόγω κακοκαιρίας.

Κλειστά θα μείνουν αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου και Πέμπτη 2 του μήνα όλα τα σχολεία του Μαρκοπούλου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως τονίζεται σε απόφαση του Δημάρχου θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία και αναστολή των μαθημάτων πάρθηκε κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που όριζε κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων πλην των Εσπερινών του Λεκανοπεδίου που θα μείνουν κλειστά.

Oυσιαστική με την σημερινή της απόφαση η Περιφέρεια Αττικής δεν προχώρησε σε οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιλέγοντας να αφήσει στους Δήμους την ευθύνη για τυχόν τοπικές αποφάσεις, όπου κριθεί απαραίτητο. Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι αναφορές από τις δημοτικές αρχές για προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή σε σχολικές υποδομές.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Μαρκοπούλου για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων (1-2/4)

Mε απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου κατόπιν της απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Κλειστά τα σχολεία και στο Δήμο Σαρωνικού

Με απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Παπαχρήστου κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Απριλίου όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί. Όπως ανακοινώθηκε « Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων. Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.»

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι οι αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων σε όλη την επικράτεια άπτονται στην αρμοδιότητα Δήμων και Περιφέρειας βάσει των δεδομένων που έχουν. Σε κάθε περίπτωση σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Το αρμόδιο Υπουργείο τονίζει ότι η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας. Παράλληλα τονίστηκε ότι το ΥΠΑΙΘΑ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης οι μαθητές καλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως τα μαθήματα καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

