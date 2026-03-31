Η επίσημη ανακοίνωση για την λειτουργία των σχολείων στην Αττική - Ποια θα μείνουν κλειστά και ποια θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το μήνυμα Χαρδαλιά στους γονείς για την αυριανή λειτουργία των σχολείων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική. Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες. Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία. Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη. Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Κλειστά τα σχολεία στο Μαρκόπουλο Αττικής

Mε απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου κατόπιν της απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου για διήμερο «λουκέτο» στα σχολεία και αναστολή των μαθημάτων πάρθηκε κατόπιν της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής που όριζε κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων πλην των Εσπερινών του Λεκανοπεδίου που θα μείνουν κλειστά.

Κλειστά τα σχολεία και στο Δήμο Σαρακωνικού

Με απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Παπαχρήστου κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη 1η και την Πέμπτη 2 Απριλίου όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί. Όπως ανακοινώθηκε « Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων. Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.»

