Έντονα καιρικά φαινόμενα, περιμένουμε την Τετάρτη στη χώρα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Από αύριο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σιγά σιγά θα αρχίσει ο καιρός να βαραίνει. Σήμερα είναι μία μεταβατική ημέρα, όπου θα αρχίσουν σιγά σιγά κάποιες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από το βράδυ θα δούμε τις βροχές να γίνονται πιο ισχυρές στα δυτικά και αύριο η κακοκαιρία θα επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους και τα πολλά χιόνια ψηλά στα βουνά μας αλλά και οι μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα προς τα νότια, νοτιοανατολικά τμήματα.

Αύριο τα φαινόμενα θα γίνουν ισχυρά μέσα στο Ιόνιο, σε πρώτη φάση, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Υπάρχει επίσης μία ζώνη φαινομένων η οποία απασχολεί τις πρωινές ώρες, την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας.

Αύριο, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα το σύστημα γίνεται πιο έντονο προς τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Μπαίνει το παιχνίδι των έντονων φαινομένων η ανατολική και νότια Πελοπόνησσο (Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αργολίδα, η Κορινθία) και σιγά σιγά οι καταιγίδες θα εισέλθουν στην περιοχή του Σαρωνικού, για να αρχίσουν αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες να απασχολούν και την Αττικοβοιωτία, αλλά κυρίως την Εύβοια. Επομένως μεσημέρι με απόγευμα θα βλέπουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα να χτυπούν την πόρτα και του νομού Αττικής και θα αρχίσει να εκτονώνεται το κύμα και πιο ανατολικά.

Την Παρασκευή, θα έχουμε μία εκτόνωση του φαινομένου, παρά το γεγονός οτι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα αφήσει πίσω του μια ασταθή ατμόσφαιρα.

Στο τέλος της εβδομάδας θα παραμείνει ο άστατος καιρός με μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας φαινόμενα.

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό σχηματίζεται στις ακτές της βόρειας Αφρικής και έτσι αύριο αλλά και την Πέμπτη, θα σηκωθεί αφρικανική σκόνη, σημαντικές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα για την ανατολική και νότια χώρα. Ιδιαίτερα η περιοχή της Κρήτης, θα ταλαιπωρηθεί από αυτό το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης όπως επίσης και το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Θα έχουμε και πολύ θυελλώδεις νοτιάδες στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, επομένως θα είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

Σήμερα Τρίτη, στην ουσία έχουμε τον καιρό τύπου «Π» με βροχοπτώσεις στα δυτικά και έπειτα στη βόρεια χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να προβληματίζουν.

Οι βροχές θα ενταθούν από το βράδυ και στη συνέχεια, στη δυτική Ελλάδα και θέλει μία προσοχή.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο παρουσιάζει πολύ καλή οργάνωση όπως επίσης και χαμηλή βαρομετρική πίεση, πράγμα που σημαίνει οτι θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι.

Ο καιρός έχει μαλακώσει και οι θερμοκρασιακές τιμές είναι πλέον καλύτερες.

Αύριο θα ξεκινήσει η ημέρα με βροχές. Το πιο κρίσιμο διάστημα για τον νομό Αττικής θα είναι η αυριανή ημέρα, μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος ή και πρώτων βραδινών ωρών. Ο άνεμος στρέφεται σε νότιο και ο υδράργυρος έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα είναι περισσότερες την αυριανή ημέρα σε νότιες θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές.

Επομένως στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, θα βρεθεί - σε ότι αφορά την κεντρική Μακεδονία, η περιοχή της Χαλκιδικής και περιοχές που βρέχονται από το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως και 16 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, όλη η χώρα θα δεχθεί μεγάλο όγκο νερού σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. αρχικά πρώτα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και αργότερα το όλο φαινόμενο θα αρχίσει να εξαπλώνεται και προς την μεριά της Αττικής. Θα έχουμε και μεγάλες ραγδαιότητες και μεγάλες εντάσεις, άρα αυξάνεται ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Είναι δυνατόν σε τοπικό επίπεδο να συναντήσουμε προβλήματα από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Την Πέμπτη, θα συνεχίσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Θα υπάρξει μία τάση τα φαινόμενα να χάνουν την έντασή τους. Θα επιμείνει ωστόσο ο άστατος καιρός.

Από την Παρασκευή θα πάμε σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες και θα επιμείνει και πάλι η αστάθεια και έτσι θα φτάσουμε και την επόμενη εβδομάδα.

Επομένως χρειάζεται υπομονή για να περάσει αυτό το κύμα.

